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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Килмарнок
Данди Юнайтед - Килмарнок: обзор матча 24 мая 2023
Данди Юнайтед
24.05.2023, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 4 тур
0 : 3
Завершен
Килмарнок
14'
К. Вассел
44'
К. Вассел
83'
И. Кэмерон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Килмарнок
86'
Замена
️️️️
Б. Лайонс
86'
Замена
S. Robinson
️️️️
К. Доидж
83'
ГОЛ! 0:3!
И. Кэмерон
Пас отдал
Р. МакКензи
71'
Замена
B. Alston
️️️️
Д. Армстронг
65'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
К. Вассел
Желтая карточка
C. Mulgrew
64'
Замена
Д. Левитт
️️️️
И. Харкс
46'
Замена
G. Middleton
️️️️
И. Нисканен
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
К. Вассел
Пас отдал
К. Доидж
26'
Желтая карточка
Б. Лайонс
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Вассел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
28
Scott Robinson
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
4-1-1-5
2
Айина
10
33
4
6
Харкс
17
МакГрат
6
26
Флетчер
8
21
Нисканен
31
3-1-1-5
24
23
Майо
3
Тэйлор
44
Чемберс
31
Полворт
77
Армстронг
7
МакКензи
9
Вассел
27
Доидж
8
Лайонс
14
6
Харкс
63
Левитт
63
Левитт
6
Харкс
21
Нисканен
45
45
21
Нисканен
27
Доидж
28
28
27
Доидж
77
Армстронг
10
10
77
Армстронг
9
Вассел
18
Кэмерон
18
Кэмерон
9
Вассел
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Килмарнок
1
Mark Birighitti
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
7
Fraser Murray
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
2
Kieran Freeman
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
7
Fraser Murray
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Данди Юнайтед - Килмарнок
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
Новости команд
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Данди Юнайтед
Килмарнок
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2025.09.11 11:29
2
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8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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