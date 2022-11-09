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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Килмарнок
Данди Юнайтед - Килмарнок: обзор матча 09 ноября 2022
Данди Юнайтед
09.11.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Килмарнок
23'
Д. МакГрат
29'
G. Middleton
73'
Д. Левитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Килмарнок
Замена
A. Meekison
️️️️
G. Middleton
86'
76'
Замена
F. Murray
️️️️
Л. Доннелли
Замена
C. Sibbald
️️️️
A. Djoum
76'
ГОЛ! 3:0!
Д. Левитт
Пас отдал
Д. МакГрат
73'
66'
Желтая карточка
Л. Доннелли
Замена
S. McMann
️️️️
А. Бехич
66'
34'
Замена
А. Пауэр
️️️️
B. Alston
34'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 2:0!
G. Middleton
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГрат
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
45
Glenn Middleton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Лайам Доннелли
ОП
10
Blair Alston
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
31
Лайам Полворт
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
2-2-1-5
1
16
Бехич
25
Эдвардс
10
63
Левитт
17
МакГрат
33
26
Флетчер
2
6
45
3-1-2-1-3
1
2
Алебиосу
23
Майо
3
Тэйлор
4
Доннелли
10
11
Джонс
77
Армстронг
26
Райт
23
27
Доидж
16
Бехич
33
33
16
Бехич
10
10
10
10
45
10
10
45
10
4
Пауэр
4
Пауэр
10
4
Доннелли
7
7
4
Доннелли
11
Джонс
7
МакКензи
7
МакКензи
11
Джонс
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Килмарнок
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Иан Харкс
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
24
Sam Walker
ВР
31
Лайам Полворт
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
6
Иан Харкс
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
31
Лайам Полворт
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Данди Юнайтед - Килмарнок
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
Новости команд
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Данди Юнайтед
Килмарнок
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8
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2
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1
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