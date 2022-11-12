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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Данди Юнайтед
Абердин - Данди Юнайтед: обзор матча 12 ноября 2022
Абердин
12.11.2022, суббота, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
37'
Б. Миовски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Данди Юнайтед
90'
+1
Замена
A. Meekison
️️️️
Д. Левитт
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Л. Кларксон
88'
Замена
Р. Данкан
️️️️
Дюк
88'
84'
Замена
P. Pawlett
️️️️
Д. МакГрат
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Х. Коулсон
78'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
78'
67'
Замена
И. Харкс
️️️️
C. Sibbald
Желтая карточка
Ю. Рамадани
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Миовски
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
23
Райан Данкан
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
4-4-2
13
Рос
15
Коулсон
26
Стюарт
5
Скейлз
2
МакКрори
10
Кеннеди
20
Рамадани
7
Кларксон
18
Бэррон
11
Дюк
28
Миовски
3-1-1-5
1
25
Эдвардс
10
16
Бехич
63
Левитт
17
МакГрат
26
Флетчер
6
2
45
33
15
Коулсон
3
МакКензи
3
МакКензи
15
Коулсон
7
Кларксон
17
Бесуйен
17
Бесуйен
7
Кларксон
11
Дюк
23
Данкан
23
Данкан
11
Дюк
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
10
6
Харкс
6
Харкс
10
63
Левитт
10
10
63
Левитт
17
МакГрат
8
8
17
МакГрат
Остались в запасе
Абердин
Данди Юнайтед
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Абердин - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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