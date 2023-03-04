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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Абердин
Данди Юнайтед - Абердин: обзор матча 04 марта 2023
Данди Юнайтед
04.03.2023, суббота, 21:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Абердин
73'
Д. МакГрат (П)
56'
Дюк
79'
Р. МакКрори
83'
М. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Абердин
90'
+2
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Дюк
84'
Желтая карточка
М. Уоткинс
83'
ГОЛ! 1:3!
М. Уоткинс
82'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
79'
ГОЛ! 1:2!
Р. МакКрори
Пас отдал
Л. Кларксон
77'
Желтая карточка
Р. МакКрори
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. МакГрат
73'
Замена
A. Djoum
️️️️
C. Sibbald
70'
68'
Замена
Л. Скейлз
️️️️
М. Поллок
67'
Замена
Д. Хайес
️️️️
Р. Данкан
Желтая карточка
S. McMann
66'
63'
Желтая карточка
Д. Гортер
56'
ГОЛ! 0:1!
Дюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Абердин
1
Джей Гортер
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Данди Юнайтед
2
Лоик Айина
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
3-2-2-1-2
1
4
33
10
16
Бехич
25
Эдвардс
63
Левитт
6
Харкс
17
МакГрат
2
26
Флетчер
4-2-1-3
1
Гортер
2
МакКрори
2
4
Шинни
3
МакКензи
20
Рамадани
7
Кларксон
23
Данкан
11
Дюк
6
Поллок
28
Миовски
10
10
10
10
11
Дюк
15
Коулсон
15
Коулсон
11
Дюк
6
Поллок
5
Скейлз
5
Скейлз
6
Поллок
23
Данкан
17
Хайес
17
Хайес
23
Данкан
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Абердин
2
Лоик Айина
ЦЗ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Joe Lewis
ВР
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
2
Лоик Айина
ЦЗ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Lewis
ВР
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Данди Юнайтед - Абердин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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