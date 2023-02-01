Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Данди Юнайтед
Килмарнок - Данди Юнайтед: обзор матча 01 февраля 2023
Килмарнок
01.02.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
35'
Д. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Данди Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
C. Sibbald
Замена
А. Пауэр
️️️️
Л. Доннелли
87'
79'
Замена
И. Нисканен
️️️️
L. Smith
68'
Замена
P. Pawlett
️️️️
Д. МакГрат
63'
Замена
C. Sibbald
️️️️
A. Djoum
45'
+1
Желтая карточка
G. Middleton
ГОЛ! 1:0!
Д. Армстронг
Пас отдал
Л. Чемберс
35'
25'
Пенальти не реализован!
С. Флетчер
Желтая карточка
Д. Армстронг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Данди Юнайтед
2
Лоик Айина
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
3-1-1-1-4
24
44
Чемберс
3
Тэйлор
23
Майо
4
Доннелли
31
Полворт
77
Армстронг
7
МакКензи
26
Райт
27
Доидж
9
Вассел
3-2-1-4
1
4
25
Эдвардс
33
10
63
Левитт
17
МакГрат
6
33
45
26
Флетчер
4
Доннелли
4
Пауэр
4
Пауэр
4
Доннелли
10
10
10
10
33
21
Нисканен
21
Нисканен
33
17
МакГрат
8
8
17
МакГрат
Остались в запасе
Килмарнок
Данди Юнайтед
1
Zachary Hemming
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
2
Лоик Айина
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Остались в запасе
2
Лоик Айина
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Килмарнок - Данди Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Данди Юнайтед
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+