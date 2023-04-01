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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Данди Юнайтед
Рейнджерс - Данди Юнайтед: обзор матча 01 апреля 2023
Рейнджерс
01.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
38'
М. Тилльман
55'
М. Тилльман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Данди Юнайтед
89'
Желтая карточка
И. Нисканен
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Р. Джек
85'
Замена
Д. Суттар
️️️️
Т. Кантвелл
85'
Замена
А. Чолак
️️️️
М. Тилльман
85'
82'
Замена
M. Anim Cudjoe
️️️️
А. Бехич
75'
Замена
И. Нисканен
️️️️
S. McMann
Замена
С. Райт
️️️️
А. Морелос
73'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Д. Тавернье
73'
ГОЛ! 2:0!
М. Тилльман
Пас отдал
Р. Кент
55'
Желтая карточка
Д. Тавернье
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Тилльман
Пас отдал
Т. Кантвелл
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
2
Kieran Freeman
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Рейнджерс
34
Киран Райт
ВР
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Данди Юнайтед
10
Arnaud Djoum
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
4-2-3-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
6
Дэвис
2
Тавернье
6
Ландстрем
8
Джек
10
Кантвелл
10
Тилльман
77
Кент
9
Морелос
3-2-1-1-3
1
10
33
2
Айина
25
Эдвардс
16
Бехич
6
Харкс
17
МакГрат
26
Флетчер
8
2
10
Кантвелл
4
Суттар
4
Суттар
10
Кантвелл
8
Джек
37
Эрфилд
37
Эрфилд
8
Джек
9
Морелос
11
Райт
11
Райт
9
Морелос
10
Тилльман
14
Чолак
14
Чолак
10
Тилльман
2
Тавернье
10
Сакала
10
Сакала
2
Тавернье
16
Бехич
58
58
16
Бехич
33
21
Нисканен
21
Нисканен
33
Остались в запасе
Рейнджерс
Данди Юнайтед
34
Киран Райт
ВР
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Майкл Бил
10
Arnaud Djoum
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
34
Киран Райт
ВР
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Остались в запасе
10
Arnaud Djoum
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
30
Lewis O'Donnell
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Рейнджерс - Данди Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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