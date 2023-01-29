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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Селтик
Данди Юнайтед - Селтик: обзор матча 29 января 2023
Данди Юнайтед
29.01.2023, воскресенье, 19:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Селтик
51'
Жота
56'
А. Муй (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Селтик
Желтая карточка
Д. МакГрат
84'
82'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
82'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Л. Абада
Замена
A. Djoum
️️️️
Д. Левитт
74'
Замена
P. Pawlett
️️️️
G. Middleton
74'
67'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
А. Муй
67'
Замена
Д. Маэда
️️️️
Жота
67'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Р. Хатате
Замена
Д. МакГрат
️️️️
И. Харкс
60'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Муй
51'
ГОЛ! 0:1!
Жота
Пас отдал
А. Муй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
10
Arnaud Djoum
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
16
Rory Macleod
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
4-2-4
1
16
Бехич
33
25
Эдвардс
10
6
Харкс
63
Левитт
33
2
45
26
Флетчер
4-3-3
1
Харт
2
Джонстон
15
Старфельт
20
Картер-Викерс
32
Тэйлор
42
МакГрегор
13
Муй
5
Хатате
11
Абада
7
Фурухаси
7
Жота
63
Левитт
10
10
63
Левитт
6
Харкс
17
МакГрат
17
МакГрат
6
Харкс
45
8
8
45
11
Абада
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
11
Абада
13
Муй
14
Тернбулл
14
Тернбулл
13
Муй
5
Хатате
33
О'Райли
33
О'Райли
5
Хатате
7
Жота
38
Маэда
38
Маэда
7
Жота
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Селтик
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Данди Юнайтед - Селтик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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