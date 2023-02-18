Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
Данди Юнайтед - Сент-Джонстон: обзор матча 18 февраля 2023
Данди Юнайтед
18.02.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
81'
Д. Левитт
31'
С. Мэй
82'
С. Мэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
90'
+2
Замена
З. Радден
️️️️
С. Мэй
Замена
J. Newman
️️️️
M. Birighitti
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
С. Мэй
ГОЛ! 1:1!
Д. Левитт
Пас отдал
Л. Айина
81'
80'
Замена
Г. Кэри
️️️️
М. Хальберг
76'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Н. Кларк
Желтая карточка
C. Mulgrew
55'
45'
Желтая карточка
А. Митчелл
34'
Желтая карточка
Д. Филлипс
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Мэй
Пас отдал
М. Хальберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Джонстон
31
Реми Мэттьюз
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
7
Дрей Райт
ПВ
17
Стиви Мэй
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Данди Юнайтед
33
Scott McMann
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Сент-Джонстон
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
4-2-1-3
1
16
Бехич
2
Айина
10
4
63
Левитт
10
17
МакГрат
33
18
26
Флетчер
3-2-2-1-2
31
Мэттьюз
4
Гордон
8
2
Браун
15
Митчелл
3
Монтгомери
5
Хальберг
8
Филлипс
7
Райт
10
Кларк
17
Мэй
1
31
31
1
5
Хальберг
10
Кэри
10
Кэри
5
Хальберг
10
Кларк
11
Макленнан
11
Макленнан
10
Кларк
17
Мэй
7
Радден
7
Радден
17
Мэй
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
33
Scott McMann
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
33
Scott McMann
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Остались в запасе
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦП
20
Ross Sinclair
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
Новости команд
Все
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+