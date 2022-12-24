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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Хартс
Данди Юнайтед - Хартс: обзор матча 24 декабря 2022
Данди Юнайтед
24.12.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Хартс
20'
С. Флетчер
47'
Д. Левитт
41'
М. Смит
90+4'
Л. Шенклэнд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Хартс
Замена
C. Sibbald
️️️️
Д. Левитт
90'
+5
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Шенклэнд
Желтая карточка
M. Birighitti
87'
Желтая карточка
Т. Уотт
84'
83'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
77'
Замена
А. Форрест
️️️️
К. Девлин
77'
Замена
Д. Грант
️️️️
Э. Халидэй
Замена
Т. Уотт
️️️️
С. Флетчер
76'
76'
Замена
З. Кларк
️️️️
К. Гордон
ГОЛ! 2:1!
Д. Левитт
Пас отдал
G. Middleton
47'
45'
+9
Желтая карточка
Э. Халидэй
Желтая карточка
S. McMann
45'
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Смит
Пас отдал
К. Девлин
39'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
С. Кингсли
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Бехич
20'
6'
Замена
К. Роулес
️️️️
К. Хэлкетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
32
Тони Уотт
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Кай Роулес
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
21
Коннор Смит
АП
3-3-4
1
16
Бехич
33
25
Эдвардс
6
Харкс
10
63
Левитт
45
26
Флетчер
2
33
3-1-2-1-2
1
Гордон
4
Хэлкетт
3
Кингсли
11
Халидэй
14
Девлин
23
Снодграсс
20
Кокрейн
11
Джиннелли
10
Маккей
7
Шенклэнд
63
Левитт
10
10
63
Левитт
26
Флетчер
32
Уотт
32
Уотт
26
Флетчер
1
Гордон
28
Кларк
28
Кларк
1
Гордон
4
Хэлкетт
15
Роулес
15
Роулес
4
Хэлкетт
3
Кингсли
6
Сиббик
6
Сиббик
3
Кингсли
11
Халидэй
8
Грант
8
Грант
11
Халидэй
14
Девлин
14
Форрест
14
Форрест
14
Девлин
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Хартс
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
21
Коннор Смит
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
6
Ross Graham
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
16
Rory Macleod
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Остались в запасе
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
21
Коннор Смит
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Данди Юнайтед - Хартс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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