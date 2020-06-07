Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Рамон Ариас - статистика

Тигре
27 июля 1992 (34), Монтевидео
#42 | Защитник
181 см
Уругвай
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гиресунспор
30
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
1' - 90'
70'
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбулспор
1 : 0
01.05.2023
Гиресунспор
1' - 69'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гиресунспор
2 : 4
24.04.2023
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Анкарагюджю
3 : 1
20.04.2023
Гиресунспор
1' - 90'
56'
Турция. Суперлига, 29 тур
Гиресунспор
1 : 0
16.04.2023
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Бешикташ
3 : 1
09.04.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Гиресунспор
2 : 2
02.04.2023
Аланьяспор
1' - 62'
Турция. Суперлига, 25 тур
Гиресунспор
2 : 2
10.03.2023
Карагюмрюк
1' - 59'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
0 : 0
05.03.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Гиресунспор
1 : 2
25.02.2023
Кайсериспор
1' - 66'
54'
Турция. Суперлига, 21 тур
Гиресунспор
0 : 4
28.01.2023
Галатасарай
1' - 90'
43'
Турция. Суперлига, 20 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 2
14.01.2023
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.01.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
3 : 0
05.01.2023
Гиресунспор
1' - 90'
16'
Турция. Суперлига, 16 тур
Гиресунспор
2 : 1
29.12.2022
Газиантеп
1' - 90'
23'
Турция. Суперлига, 14 тур
Фенербахче
1 : 2
12.11.2022
Гиресунспор
1' - 90'
46'
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
3 : 2
05.11.2022
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
31.10.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Гиресунспор
1 : 1
24.10.2022
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Сивасспор
3 : 0
17.10.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.10.2022
Бешикташ
1' - 90'
31'
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
1 : 1
02.10.2022
Гиресунспор
1' - 90'
27'
Турция. Суперлига, 6 тур
Карагюмрюк
1 : 1
10.09.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Гиресунспор
0 : 1
03.09.2022
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Кайсериспор
3 : 0
28.08.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Гиресунспор
1 : 0
20.08.2022
Касымпаша
1' - 90'
Главные новости
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
1
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
4
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
5
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
8
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
16
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+