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Константин Низовцев
Статистика
Константин Низовцев - статистика
Завершил карьеру
25 марта 1979 (47)
#8 | Защитник
185 см | 79 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Кубок 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
31
3
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 49 тур
Балтика
2 : 1
27.05.2012
Оренбург
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 48 тур
Оренбург
1 : 0
21.05.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 47 тур
Факел
0 : 2
15.05.2012
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 46 тур
Оренбург
1 : 0
08.05.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 45 тур
Енисей
1 : 1
02.05.2012
Оренбург
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 44 тур
Оренбург
3 : 0
26.04.2012
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 43 тур
Луч
0 : 0
20.04.2012
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо Вл
1 : 1
01.04.2012
Оренбург
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Оренбург
2 : 0
26.03.2012
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
07.11.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
2 : 1
04.11.2011
Оренбург
42' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
1 : 2
27.10.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
0 : 0
24.10.2011
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Cибирь
1 : 0
14.10.2011
Оренбург
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Оренбург
1 : 1
06.10.2011
Торпедо Вл
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Мордовия
3 : 1
25.09.2011
Оренбург
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
1 : 3
22.09.2011
Оренбург
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Оренбург
1 : 3
12.09.2011
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Урал
1 : 1
06.09.2011
Оренбург
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
01.09.2011
Оренбург
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
1 : 1
29.08.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Оренбург
1 : 2
22.08.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
2 : 1
19.08.2011
Факел
1' - 73'
12'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Оренбург
0 : 1
11.07.2011
Урал
1' - 55'
45'
55'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Оренбург
2 : 3
27.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
0 : 0
24.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Шинник
2 : 1
17.06.2011
Оренбург
1' - 90'
43'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Динамо Бр
1 : 1
14.06.2011
Оренбург
1' - 90'
71'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Оренбург
3 : 4
07.06.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Оренбург
2 : 1
04.06.2011
Cибирь
1' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо Вл
0 : 0
28.05.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Оренбург
1 : 1
18.05.2011
Мордовия
46' - 90'
73'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
0 : 0
15.05.2011
КАМАЗ
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Оренбург
1 : 1
28.04.2011
Балтика
1' - 61'
58'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Оренбург
1 : 1
25.04.2011
Торпедо
1' - 90'
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