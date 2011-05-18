Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Мордовия
Оренбург - Мордовия: обзор матча 18 мая 2011
Оренбург
18.05.2011, среда, 17:30
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 1
Завершен
Мордовия
87'
А. Гаглоев
52'
К. Панченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Мордовия
Желтая карточка
А. Гаглоев
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:1!
А. Гаглоев
Желтая карточка
Г. Асеведо
Замена
Д. Рыжов
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Герк
️️️️
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
К. Низовцев
Замена
П. Дорохин
️️️️
Э. Танделов
Замена
А. Гаглоев
️️️️
З. Кнежевич
Замена
В. Кулешов
️️️️
В. Аксютенко
Желтая карточка
С. Дымов
ГОЛ! 0:1!
К. Панченко
Замена
К. Низовцев
️️️️
Н. Жданкин
Желтая карточка
М. Будников
Замена
Н. Иванов
️️️️
Д. Андреев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
32
Антон Смыслов
ВР
22
Сергей Дымов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Оренбург
6
Николай Иванов
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
Мордовия
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
4-2-3-1
32
Смыслов
22
Дымов
10
Парняков
15
Андреев
25
Жданкин
17
Канаев
11
Скворцов
8
Шогенов
5
Кнежевич
3
Ахмедов
20
Аксютенко
4-4-2
25
Нигматуллин
8
Микадзе
3
Мулдаров
22
Будников
87
Симчевич
17
Танделов
40
Кулешов
30
Асеведо
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
15
Андреев
6
Иванов
6
Иванов
15
Андреев
5
Кнежевич
11
Гаглоев
11
Гаглоев
5
Кнежевич
20
Аксютенко
7
Кулешов
7
Кулешов
20
Аксютенко
25
Жданкин
8
Низовцев
8
Низовцев
25
Жданкин
8
Панченко
63
Рыжов
63
Рыжов
8
Панченко
17
Танделов
21
Дорохин
21
Дорохин
17
Танделов
23
Мухаметшин
8
Герк
8
Герк
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Оренбург
Мордовия
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Оренбург - Мордовия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
Мордовия
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+