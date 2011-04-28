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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Балтика
Оренбург - Балтика: обзор матча 28 апреля 2011
Оренбург
28.04.2011, четверг, 17:30
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
58'
К. Низовцев
66'
И. Завалий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Балтика
+4
Желтая карточка
С. Резников
Замена
Н. Иванов
️️️️
В. Парняков
Замена
М. Рафальскис
️️️️
А. Гонежуков
Замена
М. Савенас
️️️️
В. Кулешов
Вторая желтая
Л. Кантонистов
Желтая карточка
А. Гонежуков
Замена
А. Гаглоев
️️️️
А. Малых
ГОЛ! 1:1!
И. Завалий
Замена
И. Завалий
️️️️
В. Магомедов
Замена
З. Кнежевич
️️️️
К. Низовцев
ГОЛ! 1:0!
К. Низовцев
Замена
Ю. Роденков
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
Д. Майкич
Желтая карточка
Л. Кантонистов
Желтая карточка
Д. Андреев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
32
Антон Смыслов
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
4
Даниель Майкич
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Оренбург
33
Сергей Пащенко
ВР
6
Николай Иванов
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
18
Максим Рафальскис
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
3-4-3
32
Смыслов
7
Кулешов
15
Андреев
10
Парняков
13
Грошев
17
Канаев
11
Скворцов
12
Малых
3
Ахмедов
8
Низовцев
8
Шогенов
3-2-4-1
1
Колинько
77
Куканос
5
Крыштафович
55
Крючков
89
Стоцкий
85
Попов
4
Майкич
6
Резников
78
Кантонистов
13
Магомедов
20
Гонежуков
12
Малых
11
Гаглоев
11
Гаглоев
12
Малых
7
Кулешов
77
Савенас
77
Савенас
7
Кулешов
10
Парняков
6
Иванов
6
Иванов
10
Парняков
8
Низовцев
5
Кнежевич
5
Кнежевич
8
Низовцев
20
Гонежуков
18
Рафальскис
18
Рафальскис
20
Гонежуков
13
Магомедов
17
Завалий
17
Завалий
13
Магомедов
4
Майкич
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
4
Майкич
89
Стоцкий
93
Роденков
93
Роденков
89
Стоцкий
Остались в запасе
Оренбург
Балтика
18
Владимир Щербо
ЦЗ
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
1
Алексей Рогачев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Францев
Остались в запасе
18
Владимир Щербо
ЦЗ
33
Сергей Пащенко
ВР
27
Александр Олейник
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Рогачев
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Сергей Францев
Статистика матча Оренбург - Балтика
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Газовик
Посещаемость:
4600 из 4800 зрителей (95%)
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