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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Оренбург
Торпедо - Оренбург: обзор матча 29 августа 2011
Торпедо
29.08.2011, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
11'
Д. Дорожкин
83'
М. Шогенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Оренбург
Замена
Д. Большаков
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
А. Еркин
️️️️
Д. Дорожкин
ГОЛ! 1:1!
М. Шогенов
Замена
В. Кулешов
️️️️
В. Булыга
Замена
Д. Кленкин
️️️️
Э. Кале
Желтая карточка
А. Малыгин
Замена
М. Канаев
️️️️
Д. Вукобратович
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
М. Шогенов
Желтая карточка
В. Бондаренко
ГОЛ! 1:0!
Д. Дорожкин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
13
Максим Грошев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
8
Марат Шогенов
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Торпедо
9
Денис Большаков
ПЗ
10
Артур Рылов
ПП
33
Александр Еркин
ЦФ
Оренбург
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
4-4-1-1
0
Клевинскас
6
Малыгин
26
Чернышов
2
Хозин
7
Зураев
8
Васильев
7
Белоусов
81
Бондаренко
20
Стеклов
90
Безлихотнов
13
Дорожкин
3-2-3-2
16
Мусин
2
Полуяхтов
10
Парняков
15
Андреев
25
Жданкин
13
Грошев
8
Шогенов
8
Низовцев
10
Булыга
7
Элтон Кале
4
Вукобратович
90
Безлихотнов
9
Большаков
9
Большаков
90
Безлихотнов
8
Васильев
10
Рылов
10
Рылов
8
Васильев
13
Дорожкин
33
Еркин
33
Еркин
13
Дорожкин
4
Вукобратович
17
Канаев
17
Канаев
4
Вукобратович
10
Булыга
7
Кулешов
7
Кулешов
10
Булыга
7
Элтон Кале
4
Кленкин
4
Кленкин
7
Элтон Кале
Остались в запасе
Торпедо
Оренбург
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Торпедо - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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