Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - СКА-Хабаровск
Оренбург - СКА-Хабаровск: обзор матча 21 мая 2012
Оренбург
21.05.2012, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, группа B, 48 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
15'
В. Парняков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
А. Кренделев
Замена
А. Кренделев
️️️️
А. Секретов
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Друковский
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Радченко
Замена
В. Гогберашвили
️️️️
В. Парняков
Желтая карточка
И. Кальчук
Замена
О. Кожанов
️️️️
Э. Кале
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Киселев
Замена
К. Кочубей
️️️️
В. Андроник
Замена
А. Малых
️️️️
И. Ганиев
ГОЛ! 1:0!
В. Парняков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
99
Валерий Андроник
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Оренбург
16
Антон Лабутин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
4-4-2
16
Мусин
2
Полуяхтов
10
Парняков
15
Андреев
88
Ганиев
10
Булыга
3
Ахмедов
8
Шогенов
10
Секретов
7
Элтон Кале
4
Вукобратович
2-1-4-2
1
Солосин
2
Друковский
6
Кальчук
3
Соловей
35
Романович
27
Мурнин
30
Трусевич
99
Андроник
48
Луценко
27
Радченко
88
Ганиев
12
Малых
12
Малых
88
Ганиев
10
Парняков
87
Гогберашвили
87
Гогберашвили
10
Парняков
10
Секретов
33
Кренделев
33
Кренделев
10
Секретов
7
Элтон Кале
20
Кожанов
20
Кожанов
7
Элтон Кале
27
Радченко
10
Никифоров
10
Никифоров
27
Радченко
99
Андроник
8
Кочубей
8
Кочубей
99
Андроник
2
Друковский
13
Семенов
13
Семенов
2
Друковский
18
Киселев
8
Васильев
8
Васильев
18
Киселев
Остались в запасе
Оренбург
СКА-Хабаровск
16
Антон Лабутин
ВР
7
Николай Иванников
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
16
Антон Лабутин
ВР
7
Николай Иванников
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Оренбург - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Газовик
Новости команд
Все
Оренбург
СКА-Хабаровск
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+