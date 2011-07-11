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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Урал
Оренбург - Урал: обзор матча 11 июля 2011
Оренбург
11.07.2011, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 1
Завершен
Урал
56'
А. Малых (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Урал
+2
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
О. Шатов
+1
Желтая карточка
И. Кот
Замена
П. Печенкин
️️️️
Б. Петрович
Замена
С. Дымов
️️️️
М. Канаев
Замена
А. Баранов
️️️️
З. Кнежевич
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Чухлей
Желтая карточка
К. Ахмедов
Замена
Н. Жданкин
️️️️
С. Прокофьев
Замена
В. Аксютенко
️️️️
А. Олейник
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Малых
Вторая желтая
К. Низовцев
Желтая карточка
К. Низовцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
16
Антон Лабутин
ВР
6
Николай Иванов
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
8
Константин Низовцев
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Урал
22
Игорь Кот
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Оренбург
22
Сергей Дымов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
10
Алексей Баранов
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Урал
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
22
Павел Печенкин
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
3-2-3-2
16
Лабутин
6
Иванов
7
Кулешов
12
Малых
17
Канаев
11
Скворцов
8
Низовцев
5
Кнежевич
3
Ахмедов
27
Олейник
11
Прокофьев
3-2-4
22
Кот
34
Кацалапов
34
Тумасян
15
Новиков
97
Ятченко
4
Дранников
11
Петрович
19
Дмитриев
14
Семакин
27
Шатов
5
Кнежевич
10
Баранов
10
Баранов
5
Кнежевич
17
Канаев
22
Дымов
22
Дымов
17
Канаев
11
Прокофьев
25
Жданкин
25
Жданкин
11
Прокофьев
27
Олейник
20
Аксютенко
20
Аксютенко
27
Олейник
11
Петрович
22
Печенкин
22
Печенкин
11
Петрович
20
Чухлей
70
Сафрониди
70
Сафрониди
20
Чухлей
27
Шатов
10
Лунгу
10
Лунгу
27
Шатов
Остались в запасе
Оренбург
Урал
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Оренбург - Урал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Газовик
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