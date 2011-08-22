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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Химки
Оренбург - Химки: обзор матча 22 августа 2011
Оренбург
22.08.2011, понедельник, 17:30
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 2
Завершен
Химки
41'
М. Шогенов (П)
9'
Д. Соколов
90'
В. Шумейко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Химки
Замена
В. Воскобойников
️️️️
Х. Мамтов
ГОЛ! 1:2!
В. Шумейко
Замена
А. Говоров
️️️️
В. Романенко
Замена
Д. Кленкин
️️️️
А. Малых
Замена
С. Ефимов
️️️️
А. Каракин
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
Д. Соколов
Замена
В. Кулешов
️️️️
Э. Кале
Желтая карточка
Э. Кале
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Шогенов
Желтая карточка
Д. Вукобратович
16'
Желтая карточка
Д. Соколов
ГОЛ! 0:1!
Д. Соколов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
13
Максим Грошев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
11
Александр Скворцов
ОП
8
Константин Низовцев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
7
Элтон Кале
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Химки
21
Роман Березовский
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
3
Артем Воронкин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Оренбург
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
Химки
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
4-1-3-2
16
Мусин
13
Грошев
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
11
Скворцов
8
Низовцев
8
Шогенов
3
Ахмедов
7
Элтон Кале
4
Вукобратович
3-2-2-2-1
21
Березовский
6
Шумейко
24
Мирошниченко
16
Мицейка
15
Каракин
88
Наваловский
3
Воронкин
25
Соколов
77
Романенко
22
Шестаков
9
Мамтов
7
Элтон Кале
7
Кулешов
7
Кулешов
7
Элтон Кале
12
Малых
4
Кленкин
4
Кленкин
12
Малых
15
Каракин
12
Ефимов
12
Ефимов
15
Каракин
25
Соколов
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
25
Соколов
9
Мамтов
9
Воскобойников
9
Воскобойников
9
Мамтов
77
Романенко
20
Говоров
20
Говоров
77
Романенко
Остались в запасе
Оренбург
Химки
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Оренбург - Химки
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
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