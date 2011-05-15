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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - КАМАЗ
Оренбург - КАМАЗ: обзор матча 15 мая 2011
Оренбург
15.05.2011, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - КАМАЗ
Замена
Р. Мустафин
️️️️
М. Сагиров
Желтая карточка
И. Ахметзянов
Замена
А. Олейник
️️️️
В. Парняков
Желтая карточка
С. Дымов
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Друзин
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Кобялко
Желтая карточка
С. Путилин
Замена
А. Гаглоев
️️️️
А. Малых
Замена
В. Кулешов
️️️️
К. Низовцев
Замена
В. Аксютенко
️️️️
М. Савенас
Желтая карточка
В. Рыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
32
Антон Смыслов
ВР
22
Сергей Дымов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Александр Скворцов
ОП
77
Мантас Савенас
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
30
Алексей Друзин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Оренбург
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
КАМАЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-2-4
32
Смыслов
22
Дымов
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
17
Канаев
11
Скворцов
77
Савенас
8
Шогенов
3
Ахмедов
8
Низовцев
4-4-2
1
Вавилин
44
Рыков
33
Путилин
13
Хисамов
88
Ганиев
14
Коронов
30
Друзин
77
Ахметзянов
11
Сагиров
22
Кобялко
29
Сердюков
12
Малых
11
Гаглоев
11
Гаглоев
12
Малых
8
Низовцев
7
Кулешов
7
Кулешов
8
Низовцев
77
Савенас
20
Аксютенко
20
Аксютенко
77
Савенас
10
Парняков
27
Олейник
27
Олейник
10
Парняков
11
Сагиров
11
Мустафин
11
Мустафин
11
Сагиров
22
Кобялко
23
Бреев
23
Бреев
22
Кобялко
30
Друзин
20
Кожанов
20
Кожанов
30
Друзин
Остались в запасе
Оренбург
КАМАЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - КАМАЗ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газовик
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