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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Cибирь
Оренбург - Cибирь: обзор матча 04 июня 2011
Оренбург
04.06.2011, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
7'
К. Ахмедов
64'
Д. Скороходов (АГ)
8'
М. Астафьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Cибирь
Желтая карточка
К. Низовцев
Замена
Л. Зуев
️️️️
Р. Халиуллин
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Д. Скороходов
Желтая карточка
И. Климов
Желтая карточка
Д. Бухряков
Замена
В. Кулешов
️️️️
Н. Жданкин
Замена
И. Нагибин
️️️️
Р. Беляев
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Скороходов
Замена
А. Гаглоев
️️️️
А. Малых
Замена
В. Аксютенко
️️️️
А. Баранов
Замена
А. Скворцов
️️️️
В. Щербо
Желтая карточка
Р. Халиуллин
ГОЛ! 1:1!
М. Астафьев
ГОЛ! 1:0!
К. Ахмедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
33
Сергей Пащенко
ВР
6
Николай Иванов
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
8
Константин Низовцев
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
10
Алексей Баранов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
4
Максим Астафьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Оренбург
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Cибирь
9
Иван Нагибин
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
3-2-4-1
33
Пащенко
6
Иванов
18
Щербо
10
Парняков
12
Малых
25
Жданкин
8
Низовцев
8
Шогенов
3
Ахмедов
5
Кнежевич
10
Баранов
3-2-3-2
18
Вашек
17
Бухряков
80
Климов
4
Халиуллин
3
Валентич
41
Горин
4
Астафьев
22
Чижек
32
Скороходов
7
Беляев
98
Акимов
12
Малых
11
Гаглоев
11
Гаглоев
12
Малых
25
Жданкин
7
Кулешов
7
Кулешов
25
Жданкин
18
Щербо
11
Скворцов
11
Скворцов
18
Щербо
10
Баранов
20
Аксютенко
20
Аксютенко
10
Баранов
32
Скороходов
8
Сысуев
8
Сысуев
32
Скороходов
7
Беляев
9
Нагибин
9
Нагибин
7
Беляев
4
Халиуллин
23
Зуев
23
Зуев
4
Халиуллин
Остались в запасе
Оренбург
Cибирь
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Оренбург - Cибирь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газовик
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