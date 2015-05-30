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Эльдар Мамаев
Статистика
Эльдар Мамаев - статистика
Завершил карьеру
14 июня 1985 (41), Махачкала
#17 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сахалин
33
1
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сахалин
0 : 3
30.05.2015
Анжи
1' - 90'
37'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Сахалин
2 : 1
24.05.2015
Луч
1' - 90'
38'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
1 : 1
16.05.2015
Сахалин
1' - 90'
50'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сахалин
0 : 3
10.05.2015
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Cибирь
1 : 3
03.05.2015
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сахалин
1 : 0
25.04.2015
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
5 : 1
19.04.2015
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сахалин
2 : 0
12.04.2015
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сахалин
0 : 3
05.04.2015
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сахалин
0 : 0
29.03.2015
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Томь
2 : 2
22.03.2015
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сахалин
2 : 2
18.03.2015
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сокол
1 : 0
14.03.2015
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сахалин
2 : 3
22.11.2014
Волга
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1 : 2
18.11.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0 : 0
14.11.2014
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
08.11.2014
Сахалин
1' - 90'
53'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
1 : 1
02.11.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сахалин
0 : 1
25.10.2014
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0 : 1
11.10.2014
Cибирь
1' - 90'
81'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Енисей
3 : 1
05.10.2014
Сахалин
1' - 90'
37'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0 : 0
29.09.2014
Тюмень
1' - 90'
31'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
0 : 1
20.09.2014
Сахалин
1' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тосно
1 : 0
13.09.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
0 : 0
07.09.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сахалин
0 : 4
24.08.2014
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
2 : 1
17.08.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сахалин
1 : 0
10.08.2014
Сокол
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волга
3 : 0
03.08.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сахалин
0 : 1
27.07.2014
Химик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1 : 0
19.07.2014
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сахалин
1 : 0
12.07.2014
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Анжи
1 : 0
06.07.2014
Сахалин
1' - 90'
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