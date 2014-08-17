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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Сахалин
Волгарь - Сахалин: обзор матча 17 августа 2014
Волгарь
17.08.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 1
Завершен
Сахалин
4'
А. Алхазов (П)
47'
Р. Болов
57'
А. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Сахалин
Замена
Р. Газзаев
️️️️
Б. Петрович
79'
72'
Замена
А. Михеев
️️️️
Г. Кахелишвили
65'
Замена
М. Мищенко
️️️️
Л. Джаркава
Замена
А. Кренделев
️️️️
А. Коломийченко
65'
Замена
И. Лукьяновс
️️️️
А. Алхазов
58'
57'
ГОЛ! 2:1!
А. Ильин
ГОЛ! 2:0!
Р. Болов
47'
46'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
С. Виноградов
46'
Замена
А. Ильин
️️️️
Н. Дроздов
Замена
Р. Болов
️️️️
Д. Ахба
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Алахвердов
Желтая карточка
А. Коломийченко
43'
42'
Желтая карточка
Л. Джаркава
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Алхазов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Сахалин
1
Александр Самохвалов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
11
Сергей Виноградов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
11
Александр Гаглоев
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
4-3-1-2
71
Бучнев
32
Терехов
71
Денисов
2
Жиров
2
Догузов
15
Коломийченко
11
Петрович
10
Букия
19
Байрамян
13
Алхазов
20
Ахба
2-1-5-1-1
1
Самохвалов
17
Мамаев
28
Семенов
34
Дроздов
88
Джаркава
27
Кахелишвили
33
Пархоменко
25
Арзиани
3
Алахвердов
11
Виноградов
92
Кобзарь
11
Петрович
10
Газзаев
10
Газзаев
11
Петрович
15
Коломийченко
33
Кренделев
33
Кренделев
15
Коломийченко
13
Алхазов
10
Лукьяновс
10
Лукьяновс
13
Алхазов
20
Ахба
88
Болов
88
Болов
20
Ахба
11
Виноградов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
11
Виноградов
34
Дроздов
35
Ильин
35
Ильин
34
Дроздов
88
Джаркава
29
Мищенко
29
Мищенко
88
Джаркава
27
Кахелишвили
90
Михеев
90
Михеев
27
Кахелишвили
Остались в запасе
Волгарь
Сахалин
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
Остались в запасе
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
Статистика матча Волгарь - Сахалин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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