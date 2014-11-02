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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Сахалин
Луч - Сахалин: обзор матча 02 ноября 2014
Луч
02.11.2014, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сахалин
43'
Р. Корян
35'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Сахалин
Замена
Нивалдо
️️️️
Р. Славнов
85'
84'
Замена
В. Михалев
️️️️
Г. Ходжава
Замена
М. Бурченко
️️️️
Р. Корян
83'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
А. Мязин
72'
67'
Замена
А. Ильин
️️️️
Г. Гогичаев
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Аверьянов
64'
46'
Замена
С. Виноградов
️️️️
З. Арзиани
ГОЛ! 1:1!
Р. Корян
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Саталкин
29'
Желтая карточка
Г. Ходжава
17'
Желтая карточка
М. Мищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Луч
1
Денис Книга
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
9
Владимир Михалев
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
4-4-2
56
Довбня
25
Семочко
23
Джиоев
24
Мирошниченко
27
Лебедев
11
Аверьянов
23
Ваганов
3
Тетрашвили
4
Славнов
87
Мязин
9
Корян
3-1-4-1-1
39
Фролов
17
Мамаев
29
Мищенко
28
Семенов
34
Дроздов
3
Алахвердов
25
Арзиани
28
Ходжава
11
Гаглоев
87
Саталкин
15
Гогичаев
9
Корян
8
Бурченко
8
Бурченко
9
Корян
11
Аверьянов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
11
Аверьянов
87
Мязин
11
Прокофьев
11
Прокофьев
87
Мязин
4
Славнов
6
Нивалдо
6
Нивалдо
4
Славнов
28
Ходжава
9
Михалев
9
Михалев
28
Ходжава
15
Гогичаев
35
Ильин
35
Ильин
15
Гогичаев
25
Арзиани
11
Виноградов
11
Виноградов
25
Арзиани
Остались в запасе
Луч
Сахалин
1
Денис Книга
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
33
Константин Пархоменко
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Остались в запасе
33
Константин Пархоменко
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Статистика матча Луч - Сахалин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Динамо
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