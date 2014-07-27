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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Химик
Сахалин - Химик: обзор матча 27 июля 2014
Сахалин
27.07.2014, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 1
Завершен
Химик
9'
Д. Шилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Химик
90'
Замена
М. Костюков
️️️️
П. Карасев
85'
Замена
Р. Паштов
️️️️
Д. Шилов
Замена
Е. Дудиков
️️️️
А. Семенов
82'
74'
Замена
А. Еркин
️️️️
И. Звягин
Замена
Н. Дроздов
️️️️
З. Арзиани
64'
Желтая карточка
А. Гаглоев
63'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Е. Кобзарь
34'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
33
Константин Пархоменко
ЦП
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Иван Звягин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Сахалин
1
Александр Самохвалов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
30
Глеб Федотов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
2-5-2-1
12
Кондратюк
28
Семенов
17
Мамаев
3
Алахвердов
35
Ильин
11
Виноградов
25
Арзиани
88
Джаркава
27
Кахелишвили
33
Пархоменко
92
Кобзарь
3-3-2
1
Гавиловский
3
Кашчелан
14
Джикия
6
Шустиков
27
Лебамба
18
Карасев
23
Чернов
15
Звягин
77
Гащенков
25
Арзиани
34
Дроздов
34
Дроздов
25
Арзиани
92
Кобзарь
11
Гаглоев
11
Гаглоев
92
Кобзарь
28
Семенов
20
Дудиков
20
Дудиков
28
Семенов
18
Карасев
77
Костюков
77
Костюков
18
Карасев
9
Шилов
77
Паштов
77
Паштов
9
Шилов
15
Звягин
33
Еркин
33
Еркин
15
Звягин
Остались в запасе
Сахалин
Химик
21
Алексей Корбут
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
30
Глеб Федотов
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
21
Алексей Корбут
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Остались в запасе
30
Глеб Федотов
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Сахалин - Химик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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