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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Шинник
Сахалин - Шинник: обзор матча 25 октября 2014
Сахалин
25.10.2014, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
17'
И. Горбатенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Шинник
90'
+3
Замена
Л. Родионов
️️️️
П. Деобальд
90'
+1
Желтая карточка
А. Малышев
86'
Замена
А. Щадин
️️️️
И. Подоляк
Замена
К. Пархоменко
️️️️
З. Арзиани
74'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
С. Виноградов
64'
63'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Н. Маляров
Замена
Н. Дроздов
️️️️
Г. Ходжава
46'
Желтая карточка
З. Арзиани
43'
Замена
Г. Гогичаев
️️️️
В. Михалев
23'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Горбатенко
Желтая карточка
В. Михалев
16'
Желтая карточка
Г. Ходжава
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
34
Никита Дроздов
ОП
33
Константин Пархоменко
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-5-2
39
Фролов
28
Семенов
17
Мамаев
29
Мищенко
11
Гаглоев
3
Алахвердов
25
Арзиани
28
Ходжава
11
Виноградов
9
Михалев
87
Саталкин
3-4-2-1
1
Малышев
33
Ламанж
40
Тимошин
33
Гапон
10
Рылов
7
Маляров
56
Гриднев
20
Войдель
23
Горбатенко
57
Деобальд
22
Самодин
25
Арзиани
33
Пархоменко
33
Пархоменко
25
Арзиани
11
Виноградов
92
Кобзарь
92
Кобзарь
11
Виноградов
28
Ходжава
34
Дроздов
34
Дроздов
28
Ходжава
9
Михалев
15
Гогичаев
15
Гогичаев
9
Михалев
7
Маляров
20
Подоляк
20
Подоляк
7
Маляров
57
Деобальд
77
Родионов
77
Родионов
57
Деобальд
Подоляк
92
Щадин
92
Щадин
Подоляк
Остались в запасе
Сахалин
Шинник
35
Александр Ильин
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
35
Александр Ильин
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Сахалин - Шинник
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Родина
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