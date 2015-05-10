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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Крылья Советов
Сахалин - Крылья Советов: обзор матча 10 мая 2015
Сахалин
10.05.2015, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 3
Завершен
Крылья Советов
31'
Д. Ткачук
61'
Т. Бурлак
80'
Ж. Симайс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Крылья Советов
87'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Яхович
86'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
С. Божин
80'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Симайс
78'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
С. Драгун
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Хинчагов
74'
Замена
Г. Гогичаев
️️️️
Н. Жосан
67'
65'
Желтая карточка
Д. Ткачук
Замена
В. Михалев
️️️️
В. Булыга
63'
61'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бурлак
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
Г. Ходжава
58'
55'
Замена
А. Померко
️️️️
И. Горбатенко
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
21
Алексей Корбут
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
9
Владимир Михалев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
11
Алан Чочиев
АП
99
Максим Палиенко
АП
2-5-3
39
Фролов
17
Мамаев
29
Мищенко
10
Булыга
11
Виноградов
40
Кулешов
28
Ходжава
23
Жосан
11
Гаглоев
3
Алахвердов
20
Хинчагов
4-1-2-2-1
14
Конюхов
47
Божин
0
Таранов
90
Бурлак
25
Концедалов
15
Цаллагов
8
Габулов
21
Драгун
23
Горбатенко
31
Ткачук
18
Яхович
10
Булыга
9
Михалев
9
Михалев
10
Булыга
28
Ходжава
92
Кобзарь
92
Кобзарь
28
Ходжава
20
Хинчагов
28
Семенов
28
Семенов
20
Хинчагов
23
Жосан
15
Гогичаев
15
Гогичаев
23
Жосан
47
Божин
33
Ятченко
33
Ятченко
47
Божин
21
Драгун
12
Симайс
12
Симайс
21
Драгун
23
Горбатенко
20
Померко
20
Померко
23
Горбатенко
18
Яхович
11
Чочиев
11
Чочиев
18
Яхович
Остались в запасе
Сахалин
Крылья Советов
21
Алексей Корбут
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
12
Андрей Кондратюк
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
30
Надсон
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
21
Алексей Корбут
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
12
Андрей Кондратюк
ВР
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
30
Надсон
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Сахалин - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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