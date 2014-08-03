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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Сахалин
Волга - Сахалин: обзор матча 03 августа 2014
Волга
03.08.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
3 : 0
Завершен
Сахалин
34'
А. Козлов
48'
Р. Концедалов
66'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Сахалин
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Козлов
90'
+2
Замена
А. Миносян
️️️️
Д. Маляка
90'
+2
Желтая карточка
П. Польчак
90'
+1
Замена
И. Петров
️️️️
И. Кухарчук
88'
82'
Замена
А. Рудаков
️️️️
М. Алахвердов
Замена
Л. Шелтон
️️️️
А. Саркисов
80'
67'
Замена
А. Блуднов
️️️️
С. Виноградов
ГОЛ! 3:0!
И. Кухарчук
66'
58'
Замена
Н. Дроздов
️️️️
А. Ильин
Желтая карточка
А. Козлов
57'
ГОЛ! 2:0!
Р. Концедалов
48'
46'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
А. Гаглоев
36'
Желтая карточка
З. Арзиани
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Сахалин
1
Александр Самохвалов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
33
Константин Пархоменко
ЦП
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
78
Лутон Шелтон
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
89
Антон Рудаков
ЦЗ
21
Алексей Корбут
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
4
Артем Блуднов
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
3-4-1-2
27
Комаров
24
Польчак
66
Жестоков
6
Полянин
11
Концедалов
9
Шуленин
15
Маляка
31
Леандро
44
Кухарчук
11
Саркисов
32
Козлов
2-5-3
1
Самохвалов
17
Мамаев
28
Семенов
88
Джаркава
11
Виноградов
35
Ильин
25
Арзиани
11
Гаглоев
33
Пархоменко
27
Кахелишвили
3
Алахвердов
32
Козлов
25
Уридия
25
Уридия
32
Козлов
15
Маляка
7
Миносян
7
Миносян
15
Маляка
44
Кухарчук
10
Петров
10
Петров
44
Кухарчук
11
Саркисов
78
Шелтон
78
Шелтон
11
Саркисов
3
Алахвердов
89
Рудаков
89
Рудаков
3
Алахвердов
11
Виноградов
4
Блуднов
4
Блуднов
11
Виноградов
35
Ильин
34
Дроздов
34
Дроздов
35
Ильин
11
Гаглоев
92
Кобзарь
92
Кобзарь
11
Гаглоев
Остались в запасе
Волга
Сахалин
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
Статистика матча Волга - Сахалин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Локомотив
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