Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Сахалин
Сокол - Сахалин: обзор матча 14 марта 2015
Сокол
14.03.2015, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сахалин
90+4'
К. Муллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Сахалин
ГОЛ! 1:0!
К. Муллин
90'
+4
90'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
Н. Саталкин
88'
Замена
В. Хинчагов
️️️️
А. Воронкин
86'
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Гаглоев
Замена
Д. Хубаев
️️️️
И. Бояров
80'
78'
Замена
С. Виноградов
️️️️
В. Булыга
Замена
А. Оганесян
️️️️
И. Маркелов
74'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Яковлев
60'
Замена
А. Серасхов
️️️️
В. Габовс
46'
30'
Желтая карточка
Н. Жосан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Михаил Барановский
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
36
Андрей Яковлев
ПП
19
Игорь Бояров
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
57
Артем Казаков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
20
Вадим Хинчагов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
3-2-1-1-3
16
Барановский
28
Габовс
8
Колодин
29
Горбатюк
24
Трубило
27
Молодцов
36
Яковлев
88
Маркелов
11
Дегтярев
9
Муллин
19
Бояров
3-5-2
39
Фролов
21
Корбут
17
Мамаев
29
Мищенко
23
Жосан
11
Гаглоев
3
Воронкин
40
Кулешов
10
Булыга
87
Саталкин
3
Алахвердов
19
Бояров
2
Хубаев
2
Хубаев
19
Бояров
28
Габовс
2
Серасхов
2
Серасхов
28
Габовс
88
Маркелов
28
Оганесян
28
Оганесян
88
Маркелов
36
Яковлев
24
Коротаев
24
Коротаев
36
Яковлев
87
Саталкин
92
Кобзарь
92
Кобзарь
87
Саталкин
3
Воронкин
20
Хинчагов
20
Хинчагов
3
Воронкин
10
Булыга
11
Виноградов
11
Виноградов
10
Булыга
11
Гаглоев
28
Семенов
28
Семенов
11
Гаглоев
Остались в запасе
Сокол
Сахалин
16
Артем Федоров
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
57
Артем Казаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
Остались в запасе
57
Артем Казаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Сокол - Сахалин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Сокол
Сахалин
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+