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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Сахалин
Химик - Сахалин: обзор матча 18 ноября 2014
Химик
18.11.2014, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 2
Завершен
Сахалин
51'
И. Столбовой
19'
А. Гаглоев
78'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Сахалин
90'
Замена
В. Михалев
️️️️
А. Гаглоев
Желтая карточка
А. Касьян
84'
83'
Замена
А. Ильин
️️️️
Г. Ходжава
78'
ГОЛ! 1:2!
Н. Саталкин
Вторая желтая
С. Федотов
72'
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Звягин
65'
60'
Замена
А. Корбут
️️️️
А. Семенов
Замена
Р. Паштов
️️️️
Е. Чернов
55'
54'
Замена
Г. Гогичаев
️️️️
Е. Кобзарь
ГОЛ! 1:1!
И. Столбовой
51'
Замена
А. Касьян
️️️️
И. Кузьмичев
46'
Желтая карточка
С. Федотов
45'
33'
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
Д. Шилов
️️️️
А. Еркин
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Гаглоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Иван Звягин
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
19
Александр Касьян
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
33
Константин Пархоменко
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
3-3-1-3
1
Гавиловский
27
Лебамба
4
Тагилов
6
Шустиков
23
Чернов
18
Карасев
8
Федотов
15
Звягин
33
Еркин
24
Столбовой
11
Кузьмичев
3-1-4-1-1
39
Фролов
29
Мищенко
17
Мамаев
28
Семенов
34
Дроздов
11
Гаглоев
11
Виноградов
28
Ходжава
3
Алахвердов
87
Саталкин
92
Кобзарь
33
Еркин
9
Шилов
9
Шилов
33
Еркин
23
Чернов
77
Паштов
77
Паштов
23
Чернов
11
Кузьмичев
19
Касьян
19
Касьян
11
Кузьмичев
15
Звягин
98
Ильин
98
Ильин
15
Звягин
11
Гаглоев
9
Михалев
9
Михалев
11
Гаглоев
28
Семенов
21
Корбут
21
Корбут
28
Семенов
28
Ходжава
35
Ильин
35
Ильин
28
Ходжава
92
Кобзарь
15
Гогичаев
15
Гогичаев
92
Кобзарь
Остались в запасе
Химик
Сахалин
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
Главный тренер
Салават Галеев
33
Константин Пархоменко
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
Остались в запасе
33
Константин Пархоменко
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Химик - Сахалин
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Химик
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