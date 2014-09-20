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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Сахалин
Сочи - Сахалин: обзор матча 20 сентября 2014
Сочи
20.09.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 1
Завершен
Сахалин
69'
Н. Саталкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Сахалин
89'
Желтая карточка
Э. Мамаев
75'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
Г. Гогичаев
Замена
В. Есин
️️️️
Р. Умаров
71'
69'
ГОЛ! 0:1!
Н. Саталкин
Замена
М. Рогов
️️️️
С. Матяш
63'
62'
Замена
Н. Дроздов
️️️️
З. Арзиани
Замена
А. Петухов
️️️️
Е. Матрахов
62'
54'
Замена
С. Виноградов
️️️️
Г. Ходжава
Желтая карточка
Ю. Солнцев
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Артем Смирнов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
27
Антон Апатин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
21
Алексей Корбут
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
3
Муртази Алахвердов
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
88
Сергей Миронов
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
11
Александр Петухов
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
89
Антон Рудаков
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
11
Сергей Виноградов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
3-2-2-1-2
35
Смирнов
19
Чернухин
5
Абдулфаттах
5
Пискунов
10
Матрахов
19
Солнцев
27
Апатин
84
Воробьев
77
Андреев
10
Матяш
11
Умаров
4-4-1-1
39
Фролов
21
Корбут
29
Мищенко
17
Мамаев
28
Семенов
33
Пархоменко
25
Арзиани
28
Ходжава
3
Алахвердов
87
Саталкин
15
Гогичаев
11
Умаров
27
Есин
27
Есин
11
Умаров
10
Матрахов
11
Петухов
11
Петухов
10
Матрахов
10
Матяш
31
Рогов
31
Рогов
10
Матяш
15
Гогичаев
92
Кобзарь
92
Кобзарь
15
Гогичаев
28
Ходжава
11
Виноградов
11
Виноградов
28
Ходжава
25
Арзиани
34
Дроздов
34
Дроздов
25
Арзиани
Остались в запасе
Сочи
Сахалин
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
88
Сергей Миронов
ПП
Главный тренер
Виктор Демидов
11
Александр Гаглоев
ЦП
89
Антон Рудаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
88
Сергей Миронов
ПП
Остались в запасе
11
Александр Гаглоев
ЦП
89
Антон Рудаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Главный тренер
Виктор Демидов
Статистика матча Сочи - Сахалин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
МСА Петровский
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