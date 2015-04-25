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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Енисей
Сахалин - Енисей: обзор матча 25 апреля 2015
Сахалин
25.04.2015, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
72'
В. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Енисей
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Хинчагов
86'
Желтая карточка
Е. Фролов
84'
81'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Харитонов
74'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
В. Чадов
73'
Замена
А. Хрущев
️️️️
А. Алиев
ГОЛ! 1:0!
В. Михалев
72'
Замена
В. Михалев
️️️️
В. Булыга
69'
59'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
И. Гультяев
Желтая карточка
Г. Ходжава
56'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
Г. Ходжава
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
57
Артем Казаков
ЦЗ
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
2-5-3
39
Фролов
17
Мамаев
29
Мищенко
10
Булыга
11
Гаглоев
40
Кулешов
28
Ходжава
23
Жосан
3
Алахвердов
11
Виноградов
20
Хинчагов
3-2-3-1-1
79
Плотников
18
Марущак
22
Магадиев
80
Качан
35
Гультяев
19
Гарбуз
10
Алиев
8
Мануковский
83
Харитонов
88
Галыш
15
Чадов
10
Булыга
9
Михалев
9
Михалев
10
Булыга
28
Ходжава
92
Кобзарь
92
Кобзарь
28
Ходжава
20
Хинчагов
28
Семенов
28
Семенов
20
Хинчагов
83
Харитонов
92
Скворцов
92
Скворцов
83
Харитонов
10
Алиев
17
Хрущев
17
Хрущев
10
Алиев
35
Гультяев
14
Лайзанс
14
Лайзанс
35
Гультяев
15
Чадов
23
Лескано
23
Лескано
15
Чадов
Остались в запасе
Сахалин
Енисей
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
57
Артем Казаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
57
Артем Казаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Сахалин - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Спартак
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