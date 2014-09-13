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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Сахалин
Тосно - Сахалин: обзор матча 13 сентября 2014
Тосно
13.09.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 0
Завершен
Сахалин
24'
О. Марцваладзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Сахалин
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Горелишвили
85'
84'
Замена
А. Михеев
️️️️
А. Корбут
77'
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
Г. Ходжава
Замена
С. Причиненко
️️️️
О. Марцваладзе
75'
72'
Желтая карточка
Г. Ходжава
62'
Замена
Г. Гогичаев
️️️️
С. Виноградов
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Пазин
62'
46'
Замена
Н. Дроздов
️️️️
Л. Джаркава
Замена
М. Смирнов
️️️️
А. Цховребов
46'
ГОЛ! 1:0!
О. Марцваладзе
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
88
Леван Джаркава
ПП
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
3-2-2-2-1
77
Ревишвили
46
Цховребов
3
Зайцев
88
Наваловский
24
Горелишвили
11
Пазин
7
Берхамов
8
Павленко
10
Хадарцев
77
Романенко
20
Марцваладзе
3-5-2
39
Фролов
21
Корбут
17
Мамаев
29
Мищенко
88
Джаркава
33
Пархоменко
25
Арзиани
28
Ходжава
3
Алахвердов
87
Саталкин
11
Виноградов
46
Цховребов
25
Смирнов
25
Смирнов
46
Цховребов
20
Марцваладзе
23
Причиненко
23
Причиненко
20
Марцваладзе
11
Пазин
27
Мурнин
27
Мурнин
11
Пазин
24
Горелишвили
27
Радченко
27
Радченко
24
Горелишвили
88
Джаркава
34
Дроздов
34
Дроздов
88
Джаркава
28
Ходжава
92
Кобзарь
92
Кобзарь
28
Ходжава
21
Корбут
90
Михеев
90
Михеев
21
Корбут
11
Виноградов
15
Гогичаев
15
Гогичаев
11
Виноградов
Остались в запасе
Тосно
Сахалин
28
Мухаммад Султонов
ПВ
1
Алексей Дугнист
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Остались в запасе
28
Мухаммад Султонов
ПВ
1
Алексей Дугнист
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
Остались в запасе
89
Антон Рудаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Статистика матча Тосно - Сахалин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Кировец
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