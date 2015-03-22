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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Сахалин
Томь - Сахалин: обзор матча 22 марта 2015
Томь
22.03.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 2
Завершен
Сахалин
44'
П. Немов
52'
П. Немов
50'
Н. Саталкин
68'
А. Гаглоев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Сахалин
90'
Желтая карточка
А. Кондратюк
87'
Замена
А. Казаков
️️️️
В. Булыга
84'
Замена
В. Хинчагов
️️️️
А. Гаглоев
68'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Гаглоев
Желтая карточка
А. Димидко
67'
Замена
И. Михалев
️️️️
К. Погребняк
64'
56'
Замена
С. Виноградов
️️️️
А. Воронкин
53'
Замена
В. Михалев
️️️️
Н. Жосан
ГОЛ! 2:1!
П. Немов
52'
50'
ГОЛ! 1:1!
Н. Саталкин
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
П. Нехайчик
46'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Н. Баженов
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Немов
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
40
Младен Божович
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
23
Николай Жосан
ЛП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
57
Артем Казаков
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
2-2-3-3
40
Божович
26
Бендзь
43
Терентьев
5
Немов
44
Башкиров
33
Нехайчик
2
Димидко
32
Баженов
26
Черевко
72
Голышев
9
Погребняк
3-5-2
12
Кондратюк
21
Корбут
17
Мамаев
29
Мищенко
10
Булыга
11
Гаглоев
40
Кулешов
3
Воронкин
23
Жосан
87
Саталкин
3
Алахвердов
32
Баженов
15
Сорокин
15
Сорокин
32
Баженов
33
Нехайчик
18
Бурмистров
18
Бурмистров
33
Нехайчик
9
Погребняк
39
Михалев
39
Михалев
9
Погребняк
3
Воронкин
11
Виноградов
11
Виноградов
3
Воронкин
11
Гаглоев
20
Хинчагов
20
Хинчагов
11
Гаглоев
10
Булыга
57
Казаков
57
Казаков
10
Булыга
23
Жосан
9
Михалев
9
Михалев
23
Жосан
Остались в запасе
Томь
Сахалин
1
Алексей Солосин
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Остались в запасе
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Статистика матча Томь - Сахалин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Труд
Новости команд
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