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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Балтика
Сахалин - Балтика: обзор матча 14 ноября 2014
Сахалин
14.11.2014, пятница, 14:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Балтика
87'
Желтая карточка
В. Каленкович
83'
Замена
Т. Кадимов
️️️️
А. Минченков
Замена
В. Михалев
️️️️
Н. Дроздов
80'
77'
Замена
А. Васянович
️️️️
И. Гелоян
Желтая карточка
А. Ильин
71'
Замена
С. Виноградов
️️️️
Е. Кобзарь
62'
55'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Гацко
51'
Желтая карточка
А. Гацко
46'
Замена
А. Алексеев
️️️️
В. Запрудских
Замена
А. Ильин
️️️️
Г. Гогичаев
46'
28'
Желтая карточка
В. Запрудских
Желтая карточка
З. Арзиани
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
89
Антон Рудаков
ЦЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
3-1-3-1-2
39
Фролов
28
Семенов
17
Мамаев
29
Мищенко
34
Дроздов
3
Алахвердов
11
Гаглоев
25
Арзиани
87
Саталкин
15
Гогичаев
92
Кобзарь
3-2-2-2
88
Шелия
23
Васильев
3
Плопа
39
Цуканов
89
Стоцкий
68
Запрудских
93
Каленкович
38
Зинович
17
Гацко
10
Минченков
92
Кобзарь
11
Виноградов
11
Виноградов
92
Кобзарь
34
Дроздов
9
Михалев
9
Михалев
34
Дроздов
15
Гогичаев
35
Ильин
35
Ильин
15
Гогичаев
10
Минченков
99
Кадимов
99
Кадимов
10
Минченков
17
Гацко
10
Гелоян
10
Гелоян
17
Гацко
68
Запрудских
22
Алексеев
22
Алексеев
68
Запрудских
Гелоян
30
Васянович
30
Васянович
Гелоян
Остались в запасе
Сахалин
Балтика
89
Антон Рудаков
ЦЗ
33
Константин Пархоменко
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
89
Антон Рудаков
ЦЗ
33
Константин Пархоменко
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Сахалин - Балтика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Родина
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