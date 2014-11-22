Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Волга
Сахалин - Волга: обзор матча 22 ноября 2014
Сахалин
22.11.2014, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 3
Завершен
Волга
21'
Н. Саталкин
47'
Н. Саталкин
49'
А. Миносян
78'
А. Саркисов
89'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Волга
89'
ГОЛ! 2:3!
А. Козлов
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Саркисов
76'
Замена
Н. Николаев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
С. Виноградов
️️️️
Г. Ходжава
76'
Замена
А. Ильин
️️️️
А. Гаглоев
69'
63'
Желтая карточка
Э. Суханов
59'
Замена
И. Петров
️️️️
Д. Полянин
Желтая карточка
А. Корбут
57'
Замена
Г. Гогичаев
️️️️
Е. Кобзарь
57'
49'
ГОЛ! 2:1!
А. Миносян
ГОЛ! 2:0!
Н. Саталкин
47'
46'
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Уридия
46'
Замена
Э. Суханов
️️️️
А. Чурин
30'
Желтая карточка
Д. Маляка
ГОЛ! 1:0!
Н. Саталкин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
53
Андрей Чурин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
35
Александр Ильин
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
3-1-4-1-1
39
Фролов
21
Корбут
29
Мищенко
17
Мамаев
34
Дроздов
11
Гаглоев
28
Ходжава
25
Арзиани
3
Алахвердов
87
Саталкин
92
Кобзарь
3-4-1-2
25
Нигматуллин
6
Полянин
66
Жестоков
3
Джалилов
31
Леандро
53
Чурин
15
Маляка
7
Миносян
44
Кухарчук
32
Козлов
25
Уридия
11
Гаглоев
35
Ильин
35
Ильин
11
Гаглоев
28
Ходжава
11
Виноградов
11
Виноградов
28
Ходжава
92
Кобзарь
15
Гогичаев
15
Гогичаев
92
Кобзарь
44
Кухарчук
96
Николаев
96
Николаев
44
Кухарчук
53
Чурин
18
Суханов
18
Суханов
53
Чурин
6
Полянин
10
Петров
10
Петров
6
Полянин
25
Уридия
11
Саркисов
11
Саркисов
25
Уридия
Остались в запасе
Сахалин
Волга
9
Владимир Михалев
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
27
Михаил Комаров
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
Остались в запасе
9
Владимир Михалев
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
78
Лутон Шелтон
ЛВ
Статистика матча Сахалин - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Сахалин
Волга
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+