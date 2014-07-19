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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Сахалин
Балтика - Сахалин: обзор матча 19 июля 2014
Балтика
19.07.2014, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Сахалин
62'
С. Цуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Сахалин
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Плопа
83'
77'
Замена
А. Корбут
️️️️
Г. Кахелишвили
Замена
А. Минченков
️️️️
Т. Кадимов
75'
67'
Замена
Е. Дудиков
️️️️
С. Виноградов
ГОЛ! 1:0!
С. Цуканов
Пас отдал
Д. Стоцкий
62'
60'
Замена
А. Гаглоев
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
Т. Кадимов
️️️️
В. Запрудских
58'
52'
Замена
Г. Гогичаев
️️️️
А. Ильин
Замена
М. Скавыш
️️️️
И. Гелоян
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Сахалин
1
Александр Самохвалов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
33
Константин Пархоменко
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
99
Тофик Кадимов
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
3-2-3-1
88
Шелия
23
Васильев
3
Плопа
39
Цуканов
4
Овсиенко
89
Стоцкий
38
Зинович
17
Зюзинс
93
Каленкович
10
Гелоян
2-5-2-1
1
Самохвалов
17
Мамаев
28
Семенов
88
Джаркава
11
Виноградов
27
Кахелишвили
25
Арзиани
35
Ильин
33
Пархоменко
3
Алахвердов
92
Кобзарь
68
Запрудских
99
Кадимов
99
Кадимов
68
Запрудских
Кадимов
10
Минченков
10
Минченков
Кадимов
3
Плопа
17
Гацко
17
Гацко
3
Плопа
10
Гелоян
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Гелоян
92
Кобзарь
11
Гаглоев
11
Гаглоев
92
Кобзарь
27
Кахелишвили
21
Корбут
21
Корбут
27
Кахелишвили
11
Виноградов
20
Дудиков
20
Дудиков
11
Виноградов
35
Ильин
15
Гогичаев
15
Гогичаев
35
Ильин
Остались в запасе
Балтика
Сахалин
9
Никита Журавлев
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
34
Никита Дроздов
ОП
89
Антон Рудаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Остались в запасе
34
Никита Дроздов
ОП
89
Антон Рудаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Сахалин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
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