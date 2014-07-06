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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Анжи - Сахалин
Анжи - Сахалин: обзор матча 06 июля 2014
Анжи
06.07.2014, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сахалин
33'
Ш. Асильдаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Сахалин
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
М. Митришев
80'
74'
Замена
В. Михалев
️️️️
Г. Гогичаев
69'
Замена
Н. Дроздов
️️️️
С. Виноградов
62'
Замена
Е. Дудиков
️️️️
З. Арзиани
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
В. Чуперка
61'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
36'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Сахалин
1
Александр Самохвалов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
11
Сергей Виноградов
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
89
Антон Рудаков
ЦЗ
21
Алексей Корбут
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
4
Артем Блуднов
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
4-4-1-1
41
Кержаков
2
Кичин
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
7
Агаларов
92
Чуперка
78
Максимов
8
Чиркин
20
Мутари
95
Митришев
9
Асильдаров
2-1-5-2
1
Самохвалов
17
Мамаев
28
Семенов
34
Дроздов
11
Виноградов
3
Алахвердов
33
Пархоменко
25
Арзиани
10
Скепский
15
Гогичаев
92
Кобзарь
2
Аравин
2
Аравин
95
Митришев
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
95
Митришев
92
Чуперка
17
Мухаммад
17
Мухаммад
92
Чуперка
15
Гогичаев
9
Михалев
9
Михалев
15
Гогичаев
25
Арзиани
20
Дудиков
20
Дудиков
25
Арзиани
Остались в запасе
Анжи
Сахалин
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4
Артем Блуднов
ЦП
89
Антон Рудаков
ЦЗ
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
Остались в запасе
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
4
Артем Блуднов
ЦП
89
Антон Рудаков
ЦЗ
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
Статистика матча Анжи - Сахалин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Анжи-Арена
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