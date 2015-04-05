Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Тосно
Сахалин - Тосно: онлайн-трансляция 05 апреля 2015
Сахалин
05.04.2015, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 3
Тех. поражение
Тосно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Тосно
Желтая карточка
Г. Ходжава
90'
89'
Желтая карточка
М. Астафьев
Замена
Г. Кахелишвили
️️️️
В. Михалев
78'
63'
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Султонов
Замена
А. Казаков
️️️️
Н. Дроздов
57'
Замена
Г. Ходжава
️️️️
С. Виноградов
46'
Замена
А. Кондратюк
️️️️
Е. Фролов
46'
8'
Замена
М. Султонов
️️️️
Б. Хадарцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
57
Артем Казаков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
2-1-5-2
39
Фролов
21
Корбут
17
Мамаев
34
Дроздов
10
Булыга
9
Михалев
11
Виноградов
40
Кулешов
23
Жосан
3
Алахвердов
20
Хинчагов
3-2-3-1-1
42
Нарубин
5
Ковальчик
25
Смирнов
3
Зайцев
25
Бочков
11
Пазин
4
Астафьев
3
Тетрашвили
23
Причиненко
10
Хадарцев
11
Прокофьев
34
Дроздов
57
Казаков
57
Казаков
34
Дроздов
9
Михалев
27
Кахелишвили
27
Кахелишвили
9
Михалев
39
Фролов
12
Кондратюк
12
Кондратюк
39
Фролов
11
Виноградов
28
Ходжава
28
Ходжава
11
Виноградов
10
Хадарцев
28
Султонов
28
Султонов
10
Хадарцев
Султонов
27
Радченко
27
Радченко
Султонов
Остались в запасе
Сахалин
Тосно
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
77
Владимир Романенко
ПВ
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
Остались в запасе
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Остались в запасе
77
Владимир Романенко
ПВ
1
Алексей Дугнист
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
Статистика матча Сахалин - Тосно
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Сахалин
Тосно
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
2025.10.03 14:38
1
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Рэпер T-Killah дал совет Батракову, как строить успешную карьеру
2024.12.28 17:31
3
«Квант» – «Сахалин»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 16:23
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+