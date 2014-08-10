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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Сокол
Сахалин - Сокол: обзор матча 10 августа 2014
Сахалин
10.08.2014, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
26'
Е. Кобзарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Сокол
90'
Вторая желтая
А. Молодцов
87'
Желтая карточка
С. Белоусов
81'
Желтая карточка
А. Столяренко
Замена
А. Михеев
️️️️
Е. Кобзарь
79'
Замена
М. Мищенко
️️️️
Л. Джаркава
71'
68'
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Васильев
64'
Желтая карточка
А. Молодцов
56'
Желтая карточка
М. Волков
Замена
А. Ильин
️️️️
С. Виноградов
52'
Замена
А. Блуднов
️️️️
В. Михалев
52'
28'
Замена
А. Столяренко
️️️️
С. Костин
27'
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Агапцев
ГОЛ! 1:0!
Е. Кобзарь
26'
20'
Замена
М. Волков
️️️️
Д. Хубаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
1
Александр Самохвалов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
27
Гиорги Кахелишвили
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
33
Константин Пархоменко
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
89
Антон Рудаков
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
35
Александр Ильин
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
33
Максим Волков
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Самохвалов
28
Семенов
17
Мамаев
34
Дроздов
9
Михалев
11
Виноградов
33
Пархоменко
3
Алахвердов
88
Джаркава
27
Кахелишвили
92
Кобзарь
4-1-2-3
16
Федоров
27
Молодцов
3
Костин
29
Горбатюк
3
Сурков
66
Дутов
2
Хубаев
8
Васильев
11
Дегтярев
24
Коротаев
10
Агапцев
11
Виноградов
35
Ильин
35
Ильин
11
Виноградов
9
Михалев
4
Блуднов
4
Блуднов
9
Михалев
88
Джаркава
29
Мищенко
29
Мищенко
88
Джаркава
92
Кобзарь
90
Михеев
90
Михеев
92
Кобзарь
3
Костин
20
Столяренко
20
Столяренко
3
Костин
2
Хубаев
33
Волков
33
Волков
2
Хубаев
8
Васильев
7
Белоусов
7
Белоусов
8
Васильев
10
Агапцев
18
Павлов
18
Павлов
10
Агапцев
Остались в запасе
Сахалин
Сокол
89
Антон Рудаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
31
Сергей Барсуков
ВР
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
89
Антон Рудаков
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Остались в запасе
31
Сергей Барсуков
ВР
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Сахалин - Сокол
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Спартак
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