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Эльбрус Зураев
Статистика
Эльбрус Зураев - статистика
Завершил карьеру
12 мая 1982 (44)
#7 | Защитник
175 см | 75 кг
Россия
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Россия. ФНЛ 2020/2021
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Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алания
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1 : 0
03.04.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0 : 1
28.03.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0 : 2
24.03.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
3 : 3
20.03.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1 : 1
14.03.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо Бр
0 : 2
10.03.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1 : 0
06.03.2021
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Алания
3 : 1
05.12.2020
Чертаново
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0 : 0
29.11.2020
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1 : 1
15.11.2020
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5 : 0
07.11.2020
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0 : 4
01.11.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5 : 1
28.10.2020
Акрон
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2 : 0
24.10.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Алания
4 : 4
17.10.2020
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0 : 0
13.10.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
2 : 0
09.10.2020
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2 : 0
04.10.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Алания
3 : 1
27.09.2020
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Алания
2 : 1
23.09.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Иртыш
0 : 2
09.09.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
0 : 1
05.09.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Чертаново
0 : 3
30.08.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Нижний Новгород
1 : 1
22.08.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Енисей
3 : 2
16.08.2020
Алания
59' - 90'
74'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
2 : 0
12.08.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чайка
0 : 3
08.08.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Алания
2 : 4
01.08.2020
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Был в запасе
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