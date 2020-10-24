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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Алания
Торпедо - Алания: обзор матча 24 октября 2020
Торпедо
24.10.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Алания
47'
А. Калмыков
90+3'
В. Адаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Алания
ГОЛ! 2:0!
В. Адаев
90'
+3
Замена
С. Шустиков
️️️️
А. Рязанцев
86'
Замена
В. Адаев
️️️️
К. Кертанов
82'
79'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Хугаев
79'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Засеев
Замена
Д. Редькович
️️️️
Е. Прошкин
75'
Желтая карточка
Е. Прошкин
72'
Замена
️️️️
Р. Магаль
65'
64'
Замена
Р. Суанов
️️️️
И. Машуков
Желтая карточка
А. Самсонов
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Калмыков
47'
46'
Замена
️️️️
С. Качмазов
Замена
А. Лях
️️️️
Ф. Дворецков
46'
35'
Желтая карточка
С. Качмазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Ботнарь
28
Прошкин
99
Евдокимов
16
Шоркин
44
Самсонов
28
Магаль
22
Дворецков
7
Рязанцев
52
Нетфуллин
18
Кертанов
90
Калмыков
4-2-3-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
15
Кочиев
30
Шавлохов
4
Качмазов
8
Хугаев
13
Засеев
7
Гурциев
97
Магомедов
15
Хабалов
14
Машуков
18
Кертанов
9
Адаев
9
Адаев
18
Кертанов
28
Прошкин
4
Редькович
4
Редькович
28
Прошкин
7
Рязанцев
6
Шустиков
6
Шустиков
7
Рязанцев
22
Дворецков
90
Лях
90
Лях
22
Дворецков
14
Машуков
99
Суанов
99
Суанов
14
Машуков
13
Засеев
10
Кобесов
10
Кобесов
13
Засеев
8
Хугаев
80
Хосонов
80
Хосонов
8
Хугаев
Остались в запасе
Торпедо
Алания
27
Александр Орехов
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
46
Антон Порутчиков
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
7
Сергей Крамаренко
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Илья Берковский
АП
46
Антон Порутчиков
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
7
Сергей Крамаренко
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Торпедо - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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