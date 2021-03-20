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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Алания
Спартак-2 - Алания: обзор матча 20 марта 2021
Спартак-2
20.03.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
3 : 3
Завершен
Алания
20'
М. Игнатов
41'
П. Роша
88'
А. Воропаев
48'
Б. Магомедов
78'
Д. Шавлохов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Алания
90'
+3
Желтая карточка
В. Хубулов
90'
Желтая карточка
Х. Кочиев
ГОЛ! 3:2!
А. Воропаев
88'
82'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Р. Суанов
78'
ГОЛ! 2:2!
Д. Шавлохов
74'
Вторая желтая
А. Засеев
73'
Желтая карточка
А. Засеев
48'
ГОЛ! 2:1!
Б. Магомедов
46'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
А. Багаев
46'
Замена
А. Засеев
️️️️
Б. Кокоев
46'
Замена
Р. Суанов
️️️️
А. Бутаев
ГОЛ! 2:0!
П. Роша
41'
33'
Желтая карточка
С. Качмазов
ГОЛ! 1:0!
М. Игнатов
20'
Желтая карточка
Р. Литвинов
19'
17'
Желтая карточка
Б. Кокоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Спартак-2
95
Михаил Волков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
12
Содик Рашид
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
3-3-1-3
57
Селихов
68
Литвинов
35
Миронов
95
Гапонов
36
Воропаев
6
Сунгатулин
97
Денисов
8
Маркитесов
32
Роша
8
Игнатов
9
Оганесян
4-2-3-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
30
Шавлохов
4
Качмазов
21
Кокоев
8
Хугаев
8
Хубулов
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
97
Магомедов
5
Багаев
15
Кочиев
15
Кочиев
5
Багаев
19
Бутаев
99
Суанов
99
Суанов
19
Бутаев
21
Кокоев
13
Засеев
13
Засеев
21
Кокоев
Суанов
71
Дзахов
71
Дзахов
Суанов
Остались в запасе
Спартак-2
Алания
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
17
Илья Голятов
ЦФ
17
Виталий Шитов
ПВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
17
Илья Голятов
ЦФ
17
Виталий Шитов
ПВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Спартак-2 - Алания
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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