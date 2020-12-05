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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Чертаново
Алания - Чертаново: обзор матча 05 декабря 2020
Алания
05.12.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
3 : 1
Завершен
Чертаново
31'
Х. Хосонов
71'
Б. Гурциев
72'
И. Машуков
88'
Д. Молчанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Чертаново
90'
+3
Желтая карточка
Е. Рудковский
88'
ГОЛ! 3:1!
Д. Молчанов
82'
Замена
А. Мелехов
️️️️
И. Молтенинов
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Б. Магомедов
76'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Б. Хадарцев
73'
ГОЛ! 3:0!
И. Машуков
72'
72'
Замена
А. Никитенков
️️️️
Г. Левин
ГОЛ! 2:0!
Б. Гурциев
71'
63'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
А. Надольский
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Н. Гиоргобиани
61'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
61'
Замена
И. Машуков
️️️️
Х. Хосонов
61'
46'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
А. Соколов
ГОЛ! 1:0!
Х. Хосонов
31'
Желтая карточка
А. Хугаев
15'
9'
Желтая карточка
А. Надольский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
18
Александр Надольский
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
7
Александр Канищев
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Багаев
15
Кочиев
8
Хугаев
13
Засеев
80
Хосонов
15
Хабалов
97
Магомедов
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
4-2-3-1
31
Абаев
30
Ляхов
4
Молодняков
13
Бартасевич
66
Гудков
22
Завезен
70
Левин
68
Герчиков
18
Надольский
18
Соколов
84
Молтенинов
10
Хадарцев
8
Хубулов
8
Хубулов
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
97
Магомедов
71
Дзахов
71
Дзахов
97
Магомедов
80
Хосонов
14
Машуков
14
Машуков
80
Хосонов
84
Молтенинов
77
Мелехов
77
Мелехов
84
Молтенинов
70
Левин
63
Никитенков
63
Никитенков
70
Левин
18
Соколов
10
Рудковский
10
Рудковский
18
Соколов
18
Надольский
18
Молчанов
18
Молчанов
18
Надольский
Остались в запасе
Алания
Чертаново
99
Руслан Суанов
ЦФ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
13
Михаил Лямзин
ОП
7
Александр Канищев
АП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
99
Руслан Суанов
ЦФ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Остались в запасе
13
Михаил Лямзин
ОП
7
Александр Канищев
АП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Алания - Чертаново
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Алания
0 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Спартак
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