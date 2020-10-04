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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Алания
Крылья Советов - Алания: обзор матча 04 октября 2020
Крылья Советов
04.10.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 0
Завершен
Алания
25'
А. Зиньковский
41'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Алания
Желтая карточка
Д. Цыпченко
89'
84'
Желтая карточка
А. Бутаев
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
А. Зиньковский
81'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
78'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Р. Ежов
76'
75'
Желтая карточка
С. Качмазов
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Ю. Горшков
73'
71'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Б. Магомедов
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
В. Сарвели
67'
61'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
И. Машуков
60'
Желтая карточка
А. Хабалов
46'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Малоян
46'
Замена
А. Хугаев
️️️️
Х. Хосонов
46'
Замена
Р. Суанов
️️️️
Б. Кокоев
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Зиньковский
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
8
Денис Якуба
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
4-2-2-2
39
Фролов
4
Горшков
3
Солдатенков
23
Чернов
2
Зеффан
8
Гацкан
8
Якуба
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
9
Сарвели
3-2-1-2-2
25
Солдатенко
15
Кочиев
19
Бутаев
4
Качмазов
21
Кокоев
13
Засеев
80
Хосонов
97
Магомедов
15
Хабалов
14
Машуков
0
Малоян
9
Сарвели
10
Цыпченко
10
Цыпченко
9
Сарвели
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
29
Ежов
70
Кабутов
70
Кабутов
29
Ежов
4
Горшков
23
Комбаров
23
Комбаров
4
Горшков
77
Зиньковский
10
Гынсарь
10
Гынсарь
77
Зиньковский
97
Магомедов
8
Хубулов
8
Хубулов
97
Магомедов
0
Малоян
7
Гурциев
7
Гурциев
0
Малоян
80
Хосонов
8
Хугаев
8
Хугаев
80
Хосонов
21
Кокоев
99
Суанов
99
Суанов
21
Кокоев
14
Машуков
10
Кобесов
10
Кобесов
14
Машуков
Остались в запасе
Крылья Советов
Алания
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
22
Алан Цараев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
Остались в запасе
22
Алан Цараев
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Крылья Советов - Алания
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Солидарность Арена
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