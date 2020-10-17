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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Шинник
Алания - Шинник: обзор матча 17 октября 2020
Алания
17.10.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
4 : 4
Завершен
Шинник
87'
Д. Кобесов (П)
90'
Б. Магомедов
9'
Э. Низамутдинов
24'
Н. Маляров
30'
А. Гонгапшев
49'
Э. Низамутдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Шинник
ГОЛ! 2:4!
Б. Магомедов
90'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Д. Кобесов
87'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
С. Качмазов
79'
78'
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Носов
78'
Замена
Е. Наседкин
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
А. Хабалов
75'
72'
Желтая карточка
Н. Дорофеев
Замена
Р. Суанов
️️️️
А. Хугаев
65'
61'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Н. Маляров
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Бутаев
57'
Желтая карточка
Х. Кочиев
55'
51'
Желтая карточка
С. Самодин
49'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Э. Низамутдинов
46'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
П. Игнатович
30'
ГОЛ! 0:3!
А. Гонгапшев
Замена
А. Засеев
️️️️
Х. Хосонов
29'
24'
ГОЛ! 0:2!
Н. Маляров
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
7
Евгений Наседкин
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
7
Тимур Пухов
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
30
Шавлохов
19
Бутаев
8
Хугаев
80
Хосонов
8
Хубулов
97
Магомедов
7
Гурциев
15
Хабалов
4-3-3
13
Матюша
19
Тананеев
5
Евсеев
76
Стешин
17
Покидышев
5
Зинков
7
Маляров
29
Игнатович
81
Низамутдинов
11
Носов
10
Гонгапшев
4
Качмазов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
4
Качмазов
19
Бутаев
10
Кобесов
10
Кобесов
19
Бутаев
8
Хугаев
99
Суанов
99
Суанов
8
Хугаев
80
Хосонов
13
Засеев
13
Засеев
80
Хосонов
7
Маляров
89
Дорофеев
89
Дорофеев
7
Маляров
81
Низамутдинов
7
Наседкин
7
Наседкин
81
Низамутдинов
29
Игнатович
15
Самойлов
15
Самойлов
29
Игнатович
11
Носов
22
Самодин
22
Самодин
11
Носов
Остались в запасе
Алания
Шинник
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
22
Николай Зириков
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
22
Николай Зириков
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Алания - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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0 : 0
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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