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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Нефтехимик
Алания - Нефтехимик: обзор матча 14 марта 2021
Алания
14.03.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 1
Завершен
Нефтехимик
30'
И. Машуков
58'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Нефтехимик
Желтая карточка
Р. Суанов
90'
+4
90'
+4
Замена
А. Лелюкаев
️️️️
А. Юшин
Замена
Р. Суанов
️️️️
Б. Кокоев
87'
85'
Замена
А. Котик
️️️️
Д. Кленкин
83'
Желтая карточка
В. Исупов
83'
Замена
Р. Денисов
️️️️
В. Галиулин
77'
Замена
А. Юшин
️️️️
М. Уридия
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Бутаев
72'
60'
Желтая карточка
Д. Хубаев
Желтая карточка
Х. Кочиев
60'
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Уридия
Замена
В. Хубулов
️️️️
Н. Гиоргобиани
57'
Желтая карточка
И. Машуков
54'
ГОЛ! 1:0!
И. Машуков
30'
22'
Желтая карточка
В. Галиулин
Желтая карточка
Д. Кобесов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Нефтехимик
1
Анатолий Малашенко
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
11
Бобир Давлатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
4-3-2-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
19
Бутаев
5
Багаев
21
Кокоев
10
Кобесов
8
Хугаев
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
14
Машуков
3-2-4-1
18
Исупов
37
Потапов
12
Ширяев
44
Калугин
14
Первушин
4
Калачев
2
Хубаев
4
Кленкин
10
Петров
21
Галиулин
25
Уридия
99
Гиоргобиани
8
Хубулов
8
Хубулов
99
Гиоргобиани
19
Бутаев
15
Хабалов
15
Хабалов
19
Бутаев
21
Кокоев
99
Суанов
99
Суанов
21
Кокоев
Юшин
71
Лелюкаев
71
Лелюкаев
Юшин
21
Галиулин
16
Денисов
16
Денисов
21
Галиулин
4
Кленкин
9
Котик
9
Котик
4
Кленкин
25
Уридия
7
Юшин
7
Юшин
25
Уридия
Остались в запасе
Алания
Нефтехимик
23
Георгий Натабашвили
ВР
27
Руслан Гогниев
ЦФ
12
Содик Рашид
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Анатолий Малашенко
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
27
Руслан Гогниев
ЦФ
12
Содик Рашид
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
1
Анатолий Малашенко
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
11
Бобир Давлатов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Алания - Нефтехимик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Алания
0 : 0
08.11.2026
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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