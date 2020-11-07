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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Балтика
Алания - Балтика: обзор матча 07 ноября 2020
Алания
07.11.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
5 : 0
Завершен
Балтика
17'
Б. Хадарцев (П)
57'
С. Качмазов
61'
Д. Шавлохов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Балтика
80'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
С. Джамилов
Желтая карточка
Х. Хосонов
74'
Замена
Р. Суанов
️️️️
И. Машуков
74'
Замена
А. Цараев
️️️️
Б. Магомедов
71'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Хугаев
71'
Замена
А. Хабалов
️️️️
Б. Хадарцев
65'
63'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Аллеф
ГОЛ! 3:0!
Д. Шавлохов
61'
ГОЛ! 2:0!
С. Качмазов
57'
Желтая карточка
С. Качмазов
37'
27'
Желтая карточка
И. Юрганов
25'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Я. Казаев
20'
Желтая карточка
М. Тишкин
Желтая карточка
Р. Солдатенко
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Хадарцев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Балтика
1
Давид Волк
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Балтика
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Дмитрий Плетнев
АП
71
Vladislav Zernaev
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-2-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
30
Шавлохов
19
Бутаев
8
Хугаев
21
Кокоев
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
14
Машуков
3-3-1-2-1
1
Волк
20
Ковалев
26
Мещанинов
20
Юрганов
8
Дудиев
56
Демьянов
44
Тишкин
53
Казаев
10
Альшин
7
Джамилов
33
Аллеф
10
Хадарцев
15
Хабалов
15
Хабалов
10
Хадарцев
14
Машуков
99
Суанов
99
Суанов
14
Машуков
97
Магомедов
22
Цараев
22
Цараев
97
Магомедов
8
Хугаев
80
Хосонов
80
Хосонов
8
Хугаев
53
Казаев
10
Плетнев
10
Плетнев
53
Казаев
33
Аллеф
10
Гелоян
10
Гелоян
33
Аллеф
7
Джамилов
11
Мусаев
11
Мусаев
7
Джамилов
Остались в запасе
Алания
Балтика
23
Георгий Натабашвили
ВР
10
Давид Кобесов
ОП
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Батраз Гурциев
ПВ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
71
Vladislav Zernaev
ЦФ
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
10
Давид Кобесов
ОП
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Батраз Гурциев
ПВ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
71
Vladislav Zernaev
ЦФ
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Алания - Балтика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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