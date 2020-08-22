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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Алания
Нижний Новгород - Алания: обзор матча 22 августа 2020
Нижний Новгород
22.08.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Алания
90+1'
К. Гоцук
83'
Б. Хадарцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Алания
Желтая карточка
А. Попов
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Гоцук
90'
+1
Желтая карточка
С. Алиев
88'
86'
Замена
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Шарипов
85'
84'
Желтая карточка
Б. Гурциев
83'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хадарцев
Желтая карточка
С. Зуйков
82'
Замена
А. Попов
️️️️
А. Ставпец
80'
79'
Замена
А. Цараев
️️️️
Б. Магомедов
74'
Желтая карточка
А. Бутаев
71'
Желтая карточка
Р. Суанов
70'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Д. Кобесов
Замена
С. Алиев
️️️️
Д. Мичуренков
69'
67'
Замена
Р. Суанов
️️️️
И. Машуков
57'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Д. Дзахов
49'
Желтая карточка
Д. Дзахов
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Федчук
46'
Желтая карточка
И. Темников
34'
33'
Желтая карточка
Р. Солдатенко
8'
Желтая карточка
А. Малоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-3-1-2
99
Сысуев
23
Зуйков
5
Шумских
24
Гоцук
11
Темников
41
Сапета
77
Гащенков
73
Шарипов
16
Ставпец
10
Федчук
19
Мичуренков
3-2-2-2-1
25
Солдатенко
15
Кочиев
30
Шавлохов
19
Бутаев
10
Кобесов
13
Засеев
88
Кобесов
71
Дзахов
97
Магомедов
10
Хадарцев
14
Машуков
10
Федчук
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Федчук
19
Мичуренков
9
Алиев
9
Алиев
19
Мичуренков
73
Шарипов
20
Комолов
20
Комолов
73
Шарипов
16
Ставпец
18
Попов
18
Попов
16
Ставпец
97
Магомедов
22
Цараев
22
Цараев
97
Магомедов
10
Кобесов
7
Гурциев
7
Гурциев
10
Кобесов
14
Машуков
99
Суанов
99
Суанов
14
Машуков
71
Дзахов
80
Хосонов
80
Хосонов
71
Дзахов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Алания
22
Никита Каккоев
ОП
7
Кирилл Маляров
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Сергей Крамаренко
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
7
Кирилл Маляров
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
Остались в запасе
15
Алан Хабалов
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Сергей Крамаренко
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Нижний Новгород - Алания
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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