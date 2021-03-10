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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Алания
Динамо Бр - Алания: обзор матча 10 марта 2021
Динамо Бр
10.03.2021, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 2
Завершен
Алания
50'
Б. Магомедов
58'
И. Машуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Алания
Желтая карточка
А. Радченко
90'
+1
88'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Хугаев
Желтая карточка
В. Дрогунов
85'
Замена
В. Дрогунов
️️️️
Н. Муромский
84'
Замена
Д. Агуреев
️️️️
П. Баранов
66'
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Сапаев
64'
Желтая карточка
А. Сапаев
63'
Желтая карточка
М. Васильев
60'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
Н. Мараев
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
И. Машуков
56'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Д. Кобесов
50'
ГОЛ! 0:1!
Б. Магомедов
34'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
Д. Шавлохов
Желтая карточка
Н. Муромский
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
77
Гиорги Горозия
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
12
Содик Рашид
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
3-1-2-3-1
96
Кузнецов
3
Луппа
12
Сапаев
23
Васильев
21
Крючков
4
Баранов
4
Рухаиа
10
Муромский
20
Пикатов
10
Мараев
39
Данилин
4-3-2-1
25
Солдатенко
5
Багаев
30
Шавлохов
19
Бутаев
4
Качмазов
21
Кокоев
10
Кобесов
8
Хугаев
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
14
Машуков
4
Баранов
9
Агуреев
9
Агуреев
4
Баранов
12
Сапаев
14
Сорокин
14
Сорокин
12
Сапаев
10
Мараев
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
10
Мараев
10
Муромский
10
Дрогунов
10
Дрогунов
10
Муромский
10
Кобесов
8
Хубулов
8
Хубулов
10
Кобесов
30
Шавлохов
15
Кочиев
15
Кочиев
30
Шавлохов
8
Хугаев
71
Дзахов
71
Дзахов
8
Хугаев
Остались в запасе
Динамо Бр
Алания
77
Гиорги Горозия
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
99
Руслан Суанов
ЦФ
7
Батраз Гурциев
ПВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
12
Содик Рашид
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
77
Гиорги Горозия
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
99
Руслан Суанов
ЦФ
7
Батраз Гурциев
ПВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
12
Содик Рашид
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Динамо Бр - Алания
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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