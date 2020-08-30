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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чертаново - Алания
Чертаново - Алания: обзор матча 30 августа 2020
Чертаново
30.08.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 3
Завершен
Алания
16'
Б. Хадарцев (П)
34'
А. Бутаев
79'
А. Малоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чертаново - Алания
84'
Желтая карточка
Х. Хосонов
82'
Замена
А. Хабалов
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
Е. Кондаков
️️️️
В. Бартасевич
81'
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Малоян
73'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Засеев
70'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Б. Магомедов
68'
Желтая карточка
Д. Кобесов
65'
Желтая карточка
Б. Магомедов
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Н. Першин
65'
56'
Замена
А. Малоян
️️️️
И. Машуков
54'
Замена
А. Хугаев
️️️️
Д. Дзахов
Замена
С. Пиняев
️️️️
Г. Левин
46'
Замена
Л. Герчиков
️️️️
Н. Сулейманов
46'
44'
Желтая карточка
И. Машуков
Желтая карточка
А. Надольский
41'
34'
ГОЛ! 0:2!
А. Бутаев
Желтая карточка
А. Никитенков
32'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Хадарцев
Желтая карточка
Я. Гудков
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
46
Никита Першин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Александр Надольский
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Чертаново
1
Никита Яворский
ВР
55
Александр Радионов
ВР
27
Антон Ефремов
ЦЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
77
Александр Мелехов
ЦП
30
Егор Кондаков
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Абаев
66
Гудков
13
Бартасевич
63
Никитенков
4
Редькович
6
Сулейманов
46
Першин
70
Левин
11
Камышев
18
Надольский
9
Савельев
3-1-2-3-1
25
Солдатенко
30
Шавлохов
15
Кочиев
19
Бутаев
13
Засеев
88
Кобесов
71
Дзахов
7
Гурциев
97
Магомедов
10
Хадарцев
14
Машуков
70
Левин
9
Пиняев
9
Пиняев
70
Левин
6
Сулейманов
68
Герчиков
68
Герчиков
6
Сулейманов
13
Бартасевич
30
Кондаков
30
Кондаков
13
Бартасевич
46
Першин
10
Рудковский
10
Рудковский
46
Першин
10
Хадарцев
15
Хабалов
15
Хабалов
10
Хадарцев
97
Магомедов
10
Кобесов
10
Кобесов
97
Магомедов
71
Дзахов
8
Хугаев
8
Хугаев
71
Дзахов
13
Засеев
80
Хосонов
80
Хосонов
13
Засеев
14
Машуков
0
Малоян
0
Малоян
14
Машуков
Остались в запасе
Чертаново
Алания
77
Александр Мелехов
ЦП
6
Дмитрий Великородный
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
27
Антон Ефремов
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
1
Никита Яворский
ВР
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
21
Батрадз Кокоев
ОП
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
77
Александр Мелехов
ЦП
6
Дмитрий Великородный
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
27
Антон Ефремов
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
4
Данила Молодняков
ЦЗ
1
Никита Яворский
ВР
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Чертаново - Алания
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
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0 : 1
18.10.2026
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2 : 1
14.10.2026
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1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
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4 : 1
15.11.2026
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0 : 0
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2 : 1
24.10.2026
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Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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