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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Алания
Енисей - Алания: обзор матча 16 августа 2020
Енисей
16.08.2020, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
3 : 2
Завершен
Алания
10'
А. Ломакин
70'
Х. Эдуардо Лескано
87'
Х. Эдуардо Лескано
15'
Б. Хадарцев
90+2'
Б. Магомедов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Алания
Желтая карточка
В. Цховребов
90'
+3
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Магомедов
ГОЛ! 3:1!
Х. Эдуардо Лескано
87'
Желтая карточка
Т. Рукас
79'
76'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Цараев
74'
Желтая карточка
Э. Зураев
ГОЛ! 2:1!
Х. Эдуардо Лескано
70'
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
66'
59'
Замена
Э. Зураев
️️️️
А. Бутаев
57'
Вторая желтая
А. Багаев
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
57'
55'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Х. Хосонов
52'
Замена
А. Малоян
️️️️
И. Машуков
46'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Хабалов
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Т. Сахаров
46'
41'
Желтая карточка
А. Багаев
15'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хадарцев
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
27
Тимур Сахаров
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
5
Владислав Молчан
ЦЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Федор Дворников
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Алания
33
Мухарбек Бураев
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
4-3-2-1
1
Опарин
2
Кичин
15
Цховребов
96
Рукас
13
Марков
27
Сахаров
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
27
Галимов
32
Саная
4-1-1-3-1
25
Солдатенко
5
Багаев
19
Бутаев
30
Шавлохов
4
Качмазов
13
Засеев
80
Хосонов
22
Цараев
10
Хадарцев
15
Хабалов
14
Машуков
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
27
Сахаров
23
Лескано
23
Лескано
27
Сахаров
22
Цараев
88
Кобесов
88
Кобесов
22
Цараев
80
Хосонов
97
Магомедов
97
Магомедов
80
Хосонов
15
Хабалов
7
Гурциев
7
Гурциев
15
Хабалов
19
Бутаев
7
Зураев
7
Зураев
19
Бутаев
14
Машуков
0
Малоян
0
Малоян
14
Машуков
Остались в запасе
Енисей
Алания
5
Владислав Молчан
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
9
Евгений Песиков
ЛВ
9
Федор Дворников
ЦФ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
5
Владислав Молчан
ЦЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Ярослав Матвиенко
ЦП
9
Евгений Песиков
ЛВ
9
Федор Дворников
ЦФ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Остались в запасе
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
33
Мухарбек Бураев
ВР
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Енисей - Алания
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Центральный
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